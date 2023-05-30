Україна денонсувала угоду з білоруссю про пенсії — Finance.ua

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Україна денонсувала угоду з білоруссю про пенсії

Казна та Політика
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Україна денонсувала угоду з білоруссю про пенсії
Україна денонсувала угоду з білоруссю про пенсії
Верховна Рада денонсувала Угоду між урядами України та республіки білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення.
Про це народний депутат Ярослав Железняк («Голос») повідомив у Телеграмі.
Парламентарій зазначив, що за ухвалення відповідної постанови № 0196 проголосував 301 депутат.
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Згідно з нею, угоду денонсовано у зв’язку з підтримкою білоруссю відкритої повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Угода між урядами України та республіки білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення була вчинена в Києві 14 грудня 1995 року.
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Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів ініціював денонсацію Угоди між урядами України та білорусі про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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