Одна з країн відкрила свої кордони для 400 компаній, які хочуть піти з росії — Finance.ua

Одна з країн відкрила свої кордони для 400 компаній, які хочуть піти з росії Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Одна з країн відкрила свої кордони для 400 компаній, які хочуть піти з росії

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти рф у зв’язку з вторгненням в Україну, Казахстан активно займається релокацією компаній агресора, які офіційно заявили про свій вихід з росії.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Казахстану Алмас Айдаров, його країна зацікавлена в релокації понад 400 російських компаній, а близько 70 компаній вже дали свою згоду на перевезення потужностей, повідомляє Total.kz

«401 компанії, в яких ми зацікавлені по переїзду в Казахстан, були відправлені запрошення. На сьогоднішній день 67 компаній позитивно нам відповіли, по ним робота ведеться, і по 25 компаніям релокація завершена», — сказав Айдаров.

«Основні компанії, які завершили релокацію, які на слуху, — американський Honeywell в Алмати відкрив невелике виробництво. TikTok також переніс офіс до Казахстану. Indriver в Казахстані, Fortescue Австралійський, Alstom французький, Ozon відкриває логістичний парк в Астані», — уточнив Айдаров.

Нагадаємо, у вересні 2022 року прем'єр-міністра Казахстану Аліхан Смаїлов повідомляв, що близько 50 компаній, що працюють в несировинній сфері, з більш ніж 300 великих зарубіжних компаній, які залишили росію, виявили бажання локалізувати свої виробництва і офіси в Казахстані.

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На початку грудня 2022 року прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов повідомляв, що 19 компаній, які залишили росію, локалізували свої виробництва та офіси в Казахстані.

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УНІАН За матеріалами:

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