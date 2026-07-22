Maersk призупиняє роботу в Чорноморському порту через посилення ударів рф Сьогодні 18:25

Maersk перенаправляє вантажі з Чорноморська до румунської Констанци

Компанія Maersk тимчасово призупинила контейнерний сервіс до Чорноморського рибного порту через погіршення безпекової ситуації та посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Про це повідомили в компанії «Маерск Україна».

У компанії зазначили, що через поточну ситуацію фідерний оператор не може продовжувати обслуговування українського напрямку через Чорноморський рибний порт. У зв’язку з цим контейнерний сервіс через порт Чорноморськ тимчасово призупинено до подальшого повідомлення.

Імпортні вантажі перенаправлятимуть до Констанци

Судно Medkon Mira V.629S, яке мало вивантажити імпортні вантажі в Чорноморському рибному порту, буде переадресоване до порту Констанца (Румунія).

Також до румунського порту планують перенаправити всі імпортні відправлення з портом вивантаження Чорноморськ, які вже перебувають у Порт-Саїді або прямують до нього.

Якщо Констанца не підходить як місце вивантаження, клієнти можуть подати заявку на зміну пункту призначення (Change of Destination).

Для експорту пропонують два варіанти

Для експортних букінгів із портом навантаження Чорноморськ компанія запропонувала два варіанти:

безкоштовне скасування букінгу без штрафних санкцій;

зміну порту навантаження з Чорноморська на Констанцу для контейнерів, які вже перебувають у порту, зі збереженням чинної ставки морського фрахту.

У Maersk наголосили, що всі запити на скасування або зміну бронювання необхідно погоджувати через представників служби підтримки клієнтів. Самостійне внесення змін через онлайн-сервіси компанії може призвести до автоматичного нарахування штрафів і перерахунку вартості фрахту.

Доставку вантажів організовуватимуть через Румунію

Компанія також повідомила, що доставку вантажів між Україною та Румунією організовуватимуть автомобільним транспортом із погодженням маршрутів, тарифів і транзитних умов.

У Maersk зазначили, що про відновлення роботи сервісу або інші зміни буде повідомлено додатково.

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