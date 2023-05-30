Рейтинг GameDev компаній: що змінилось в українському геймдеві за час війни — Finance.ua

Рейтинг GameDev компаній: що змінилось в українському геймдеві за час війни Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Рейтинг GameDev компаній: що змінилось в українському геймдеві за час війни

GameDev DOU опублікував новий рейтинг геймдев-компаній, які працюють в Україні. Загалом у 25 найбільших геймдев-компаніях працює 9 074 спеціалісти. У половини компаній зменшилася кількість фахівців.

У рейтингу зібрані як суто українські, так і міжнародні компанії, які мають представництва у нашій країні та сплачують тут податки. До списку потрапили геймдев-компанії, які розробляють власні продукти — мобільні ігри, AA та AAA-проєкти, а також аутсорс-студії та геймдев-стартапи IT-компаній.

Топ-10 геймдев-компаній України за кількістю спеціалістів станом на лютий 2023 року

Загальна кількість геймдев-спеціалістів почала стрімко скорочуватися. В період з травня 2022-го (10 395 фахівців) по лютий 2023 року (9074 спеціаліста) — на 12,71%, або на 1321 фахівця.

Здебільшого великі компанії пояснюють таке падіння тим, що релокували спеціалістів за кордон та переоформили на місцеві юридичні особи. Таким чином компанії не втратили співробітників, але вони більше не платять податки в Україну.

Загалом перша пʼятірка з рейтингу не змінилася. Але змінилося розташування компаній у ній. Так Ubisoft з другого місця опустилася на четверте, а Room 8 Group з четвертого піднялася на друге.

Якщо ж говорити про компанію, яка втратила найбільшу кількість спеціалістів в Україні, то це Ubisoft — загальна кількість співробітників компанії у нашій країні зменшилася на 348 осіб.

Цікаво, що з усього топ-25 лише 5 компаній зросли на понад 10 спеціалістів. І всі вони є аутсорс-компаніями.

Офіси за кордоном і в Україні

У другому півріччі 2022 року компанії продовжили відкривати нові офіси — це зробили щонайменше 9 компаній.

Здебільшого офіси відкривали за кордоном. Лідером серед європейських країн стала Польща: там було відкрито 4 офіси геймдев-компаній. Також компанії обирали Румунію, Чорногорію, Чехію, Болгарію, Іспанію, Португалію, Казахстан, Грузію, Вірменію, Кіпр та Колумбію.

В Україні ж компанії за цей період відкрили лише 2 офіси — у Києві та Вінниці.

Натомість компанії iLogos Game Studios, Bini Games та G5 Entertainment закрили свої офіси у Харкові. А компанія Whaleapp LTD закрила свій офіс у Києві.

Також з’ясувалося, що більше половини компаній мають до 10 фахівців в армії. 11 компаній зберігають зарплату геймдев-спеціалістам в ЗСУ у повному обсязі. А дві компанії не зберігають заробітну плату взагалі.

Найм нових фахівців

Якщо ж говорити про плани компаній на розширення у першому півріччі 2023 року, то пʼять компаній планують набирати до 50 нових спеціалістів. Чотири компанії мають наміри найняти від 50 до 100 спеціалістів. Та ще чотири — до 10 нових фахівців.

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Лише одна компанія планує скоротити від 10 до 20 фахівців. А ще одна — найняти понад 300 нових спеціалістів.

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