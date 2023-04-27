Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині — Finance.ua
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Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині

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Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині
Рекрутингова платформа Skillsearch опублікувала результати дослідження про зарплати та задоволенність умовами працівників гейм-індустрії та сфери інтерактивних технологій. У дослідженні зокрема є зріз по Східній Європі і окремо по Україні у порівнянні з Польщею, Румунією та Туреччиною.

Зарплати

Зарплати в Україні досягають 60 000 євро на рік (для топів). Цікаво, що у спеціалістів рівня міддл та сеніор різниця мінімальна. В інших країнах регіону розрив зарплат міддлів та сеніорів складає приблизно від 10 000 євро до 25 000 євро на рік.
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині
Найвищі зарплати у продакт-менеджерів та лідів, серед сеніорів найбільше отримують програмісти. При цьому, якщо дивитися на гендерне розподілення, то жінки досі отримують вдвічі менші зарплати, ніж чоловіки.
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині
Загалом зарплати у Східній Європі — серед найнижчих у світі. Нижче — тільки в Африці. Середня річна зарплата в країнах Азії вже перевищує 50 000 фунтів на рік (56 000+ євро), у той час як в Східній Європі до цього показника компенсації ще помітно недотягують.
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині

Чи задоволені умовами праці

Найбільше роботу шукають джуніор-спеціалісти. Цікаво, що у розрізі по регіонам, до пошуку нової роботи більш за все відкриті в Туреччині та Румунії. В Україні кількість тих, хто шукає нову роботу, не шукає її, та тих, хто поки що розмірковує над цим — приблизно порівну. Найменше спеціалістів в активному пошуку — у Польщі.
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині
Серед респондентів зі Східної Європи найбільш важливим аспектом у роботі лишається зарплатня. На другому місці баланс життя-робота, а на третьому — корпоративна культура. Найрідше за все спеціалісти згадували бенефіти.
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині

Чому шукатимуть нову роботу

Як показало дослідження, 76% опитаних в регіоні розглядають пошук нової роботи в 2023 році. Основна причина — покращення компенсації у звʼязку з загальносвітовою тенденцію до подорожчання життя.
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині
62% всіх респондентів зазначають, що їх компанії ніяк не реагують на подорожчання життя. Через це перед співробітниками стає вибір: просити підвищення зарплатні, переїзд в іншу країну, де ціни нижчі, або ж пошук нової роботи з кращими умовами.

4-денний робочий день

7% респондентів вже працюють 4 дні на тиждень. А 80% опитаних з оптимізмом оцінюють таку можливість.
Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні, Польщі, Румунії та Туреччині
Більшість респондентів вважають, що скорочення робочого тижня призводить лише до позитивних результатів у продуктивності праці та лояльності до роботодавців.

Довідка Finance.ua:

  • раніше GameDev DOU публікував аналітику щодо зарплат в українському геймдеві та портрет геймдев-спеціаліста;
  • згідно зі статистикою платформи, 27% фахівців в GameDev України складають жінки. Найбільше жінок серед HR та рекрутерів (86%) та в маркетингу (58%). Найменше — серед розробників (6%) та Game developers (8%);
  • у лютому медіанна зарплата розробників в GameDev зросла з $3290 до $3950 (під розробниками тут маються на увазі інші технічні спеціалісти в геймдеві, як от фронтендери тощо, які не задіяні безпосередньо у розробці гри);
  • зарплати тестувальників в GameDev дещо зросли: +$50 до $650 у фахівців рівня Junior та +$200 до $1500 у фахівців рівня Middle. Детальніше про дослідження.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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