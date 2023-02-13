Скільки можна заробляти в українському геймдеві: аналітика зарплат — Finance.ua

Скільки можна заробляти в українському геймдеві: аналітика зарплат Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Скільки можна заробляти в українському геймдеві: аналітика зарплат

GameDev DOU опублікував аналітику по зарплатах в українському геймдеві та портрет геймдев-спеціаліста та проаналізував, що змінилося за останні пів року.

Матеріал базується на результатах зарплатного опитування, проведеного у грудні 2022, в якому взяли участь 802 фахівці, які працюють в геймдеві — як технічні, так і нетехнічні спеціалісти. Хто працює в українській ігровій індустрії та які зарплати вони отримують — читайте далі.

Цікаві цифри та дані

27% фахівців в GameDev складають жінки. Найбільше жінок серед HR та рекрутерів (86%) та в маркетингу (58%). Найменше — серед розробників (6%) та Game developers (8%).

Фахівці, які працюють в GameDev, найчастіше оцінюють свій рівень англійської як Upper-Intermediate (37%) або Intermediate (32%). Найкраще англійську знають РМ (81% оцінили свій рівень як Upper-Intermediate або Advanced), аналітики (68%) та маркетологи (63%). Найгірше з англійською у дизайнерів — 39% знають мову на рівні Elementary та Pre-Intermediate.



як Upper-Intermediate (37%) або Intermediate (32%). Найкраще англійську знають РМ (81% оцінили свій рівень як Upper-Intermediate або Advanced), аналітики (68%) та маркетологи (63%). Найгірше з англійською у дизайнерів — 39% знають мову на рівні Elementary та Pre-Intermediate. Найпопулярніша мова розробки в GameDev — C# / .NET. Нею користуються 57% Game developers та 24% розробників. Ще 35% Game developers назвали основною С++. Серед розробників популярні JavaScript (17%), TypeScript (14%) та Java (11%).



Що із зарплатами

Медіанна зарплата розробників в GameDev зросла з $3290 до $3950 (під розробниками тут маються на увазі інші технічні спеціалісти в геймдеві, як от фронтендери тощо, які не задіяні безпосередньо у розробці гри).

За останні пів року зросли медіанні зарплати досвідчених Game developers: у фахівців рівня Middle +$300 до $2500, у Senior +$200 до $3700. Але незважаючи на це зростання, їх зарплати залишаються нижчими, ніж у розробників. Крім того, аналітики кажуть, що медіанні зарплати Game developers, які переважно працюють з C++, вищі ніж у тих, хто працює з C# / .NET: $2400 проти $1600.

Зарплати тестувальників в GameDev дещо зросли за останні півроку: +$50 до $650 у фахівців рівня Junior та +$200 до $1500 у фахівців рівня Middle.

Якщо ж говорити про дизайнерів, то початківці можуть розраховувати в GameDev на дещо вищі зарплати, ніж в інших сферах: медіанна зарплата рівня Junior тут $800 проти $710 загалом в ІТ, рівня Middle — $1700 проти $1500

За півроку зросли зарплати 3D Artist (+$200 до $1750). Медіанна зарплата 2D Artist, навпаки, зменшилась на $125 до $1200.

Медіанні зарплати за основними спеціалізаціями практично не відрізяються від зарплат в інших сферах ІТ: зарплати 3D Artist $1750 в GameDev проти $1700 загалом; у 2D Artist $1200 і в GameDev, і загалом в ІТ.



Зарплати фахівців з HR та рекрутингу в ігровій індустрії залишаються вищими, ніж загалом в ІТ: $1500 проти $1350.

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