День фінансів: критичні потреби України, мільярди «брудних» грошей, робота в прифронтових областях Сьогодні 17:35

В п’ятницю, 19 червня, ми пишемо про критичні потреби України та вартість землі в Україні влітку 2026 року.

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Критичні потреби України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради окреслив ключові потреби України для підготовки до наступної зими в разі, якщо війна з росією триватиме. Україна розраховує завершити війну до зими 2026 року завдяки поєднанню дипломатичних зусиль і посиленню тиску на росію.

Правила бронювання працівників

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила нові критерії, за якими визначатимуть важливі для української економіки підприємства. Це потрібно для того, щоб бізнес міг бронювати своїх працівників за прозорими й чесними правилами.

Також стало відомо, кого кого шукають в прифронтових областях, та скільки платять.

Продаж ПриватБанку й Ощадбанку: що каже Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний не виключає можливості приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку. Водночас, за його словами, відповідні рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.

У Нацбанку пояснили , чому гривня слабшає, а також, що допомога від партнерів до літа була нижчою за прогноз, але очікується надолуження.

Вартість землі в Україні

Найвища ціна нині в Івано-Франківській області — там вона сягає до 283 885 гривень. Львівська область — 139 525 грн, Закарпатська — 93 542 гривень. Тернопільська область — 112 219 гривень; Полтавська область — 94 568 гривень. Більше деталей тут

Мільярди «брудних» грошей

Мільярди гривень, сотні підозр і тисячі кримінальних проваджень — такими є масштаби боротьби з відмиванням грошей в Україні. Водночас чимало «гучних» справ у процесі розслідування стикаються зі складнощами і не доходять до суду. Розповідаємо , чому доведення відмивання коштів залишається одним із найскладніших завдань для слідства.

До речі, посадовців ФДМУ підозрюють у заниженні вартості ТРЦ Ocean Plaza: проведено обшуки.

Водночас АМКУ не виявив ознак змови на ринку пального.

Де купують житло за «єВідновлення»

Більшість громадян, які користуються програмою «єВідновлення», обирають нове житло у своїх або близьких регіонах. Попри можливість вільного вибору місця проживання, масового переїзду на захід України не зафіксовано.

Також пишемо про те, що змінилося у програмі «єОселя».

Водночас ми дізнались, скільки молоді в Польщі насправді готові взяти кредит на житло

Як Україна готується до зими

Регіони продовжують реалізацію заходів, передбачених комплексними планами стійкості, рівень виконання у середньому по країні становить 40%. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Доплати до пенсії з 1 липня

З 1 липня частина українських пенсіонерів отримає додаткові гроші. Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат, проте масштабного оновлення чекати не варто — індексація вже завершилась.

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Як країна льоду та вогню стала найдорожчою у світі

Країна «льоду та вогню» обігнала Швейцарію за рівнем цін на три відсоткові пункти, вперше за останні вісім років. Такий висновок у травні оприлюднив економіст ісландської профспілки Viska Вільялмур Гілмарссон на основі аналізу даних Eurostat і Центрального банку Ісландії, а новина швидко розлетілася світовими медіа.

У цій статті Finance.ua У цій статті Finance.ua розповість , як Ісландія стала найдорожчою країною світу та чому навіть за таких умов країна стабільно входить до числа найкомфортніших для проживання.

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