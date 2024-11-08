День фінансів: кошти для підтримки України, відновлення економіки, дефіцит кадрів — Finance.ua

День фінансів: кошти для підтримки України, відновлення економіки, дефіцит кадрів Сьогодні 17:35

У п’ятницю, 8 листопада, Finance.ua розглянув, як ШІ впливає на ринок праці в Україні, які зміни вже відбулися, які виклики стоять перед працівниками та що загалом думають українці про ШІ. Про це йдеться в новій статті:

Бізнес очікує збереження дефіциту кадрів. У ІІІ кварталі 2024 року стан ринку праці залишався складним. Попит на У ІІІ кварталі 2024 року стан ринку праці залишався складним. Попит на працівників , вимірюваний кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи, і надалі зростав завдяки подальшому відновленню економічної активності.

При цьому в Фонді соцстраху назвали кількість офіційно безробітних українців.

Реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень. Як і раніше, дефіцит кадрів на ринку праці підживлює зростання заробітних плат. Зокрема, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17.6% р/р, номінальні — на 22.1% р/р. Про це Як і раніше, дефіцит кадрів на ринку праці підживлює зростання заробітних плат. Зокрема, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17.6% р/р, номінальні — на 22.1% р/р. Про це свідчить Інфляційний звіт Національного банку України.

Зміна професії — реальний крок до покращення якості життя. Понад 64% респондентів готові освоїти нову спеціальність, щоб залишитися конкурентоспроможними на ринку праці. Про це Понад 64% респондентів готові освоїти нову спеціальність, щоб залишитися конкурентоспроможними на ринку праці. Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Gradus Research для Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

Економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. З огляду на вищий урожай та З огляду на вищий урожай та швидші жнива ранніх зернових культур, менший дефіцит електроенергії та суттєвішу адаптацію підприємств до її відключень, НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП у ІІІ кварталі 2024 року з 3,1% до 4,0%.

Підвищення податків. Україні було необхідно підвищити податки, оскільки за час повномасштабної війни зросла кількість громадян, залучених до оборони. Усі кошти, Україні було необхідно підвищити податки, оскільки за час повномасштабної війни зросла кількість громадян, залучених до оборони. Усі кошти, отримані з податків, підуть на фінансування сектору оборони.

Які електромобілі українці купували найбільше в жовтні. За підсумками За підсумками аналітики Укравтопрому, у жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

Кошти для підтримки України. У Міноборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати усі залишкові кошти для програм з підтримки України. Про це сказала на У Міноборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати усі залишкові кошти для програм з підтримки України. Про це сказала на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Німеччина надасть Україні обіцяну фінансову допомогу попри розпад коаліції.

Також ЄС вивчає можливість збільшення допомоги Україні, якщо Трамп відмовиться від неї.

Детальніше про вплив Трампа на світову економіку говоримо з інвестиційним банкіром, заступником директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергієм Фурсою в новинах:

Збитки України через агресію рф. Збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів. Таку цифру Володимир Зеленський Збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів. Таку цифру Володимир Зеленський назвав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Світовий банк виділяє Україні $750 млн: на що підуть кошти.

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