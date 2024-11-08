Економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося: звіт НБУ — Finance.ua

Економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося: звіт НБУ Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося: звіт НБУ

З огляду на вищий урожай та швидші жнива ранніх зернових культур, менший дефіцит електроенергії та суттєвішу адаптацію підприємств до її відключень НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП у ІІІ кварталі 2024 року з 3,1% до 4,0%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Це дало підстави переглянути прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4,0%.

Надалі зростання реального ВВП України пришвидшиться до 4,3% у 2025 році та 4,6% у 2026 році. У результаті розрив між реальним ВВП і його потенційним рівнем практично нівелюється.

Що сприятиме

Відновленню економіки на прогнозному горизонті сприятимуть збереження м’якої фіскальної політики, пожвавлення внутрішнього попиту, що підтримуватиметься зростанням заробітних плат, а також нарощування врожаїв, стійкий зовнішній попит на українську продукцію й інвестиції у відновлення, зокрема, енергетики. Однак брак робочої сили, безпекові ризики, міграційні процеси й повільна нормалізація економічних умов і надалі обмежуватимуть економічну активність.

Щодо курсу

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило НБУ відмовитися від традиційного формату інфляційного таргетування (IT). Довелося, зокрема, тимчасово зафіксувати офіційний обмінний курс гривні до долара США, запровадити жорсткі обмеження на валютному ринку та на рух капіталу.

Водночас НБУ одразу задекларував стратегічний намір повернутися до традиційного IT, щойно для цього сформуються макроекономічні передумови. Саме цей режим, як свідчить практика багатьох центробанків, продемонстрував свою результативність у забезпеченні макрофінансової стабільності в довгостроковій перспективі.

Упродовж 2022−2023 років вдалося суттєво сповільнити інфляцію й посилити її роль як якоря для очікувань, підвищити ефективність трансмісійного механізму процентної політики та значною мірою відновити дієвість ключової ставки. Крім того, НБУ пом’якшив найбільш обтяжливі валютні обмеження, а згодом — перейшов від фіксації до керованої гнучкості обмінного курсу, щоб посилити його здатність поглинати шоки.

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