ЄС вивчає можливість збільшення допомоги Україні, якщо Трамп відмовиться від неї — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС вивчає можливість збільшення допомоги Україні, якщо Трамп відмовиться від неї — Bloomberg

Казна та Політика
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ЄС вивчає можливість збільшення допомоги Україні, якщо Трамп відмовиться від неї — Bloomberg
ЄС вивчає можливість збільшення допомоги Україні, якщо Трамп відмовиться від неї — Bloomberg
Європейські чиновники обговорили, чи буде блок готовий й надалі підтримувати Україну у війні з росією, під час зустрічі у Будапешті у четвер, 7 листопада, пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Основне занепокоєння Європи полягає в тому, що Дональд Трамп прагне перекласти на неї «фінансовий тягар» війни.
Лідери Європейського союзу намагаються зʼясувати, чи зможуть вони продовжити військову підтримку України, якщо Трамп вирішить припинити допомогу з боку США.

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Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії, що швидко припинить бойові дії в Україні, але був неоднозначним у своїй підтримці Києва. Президент України Володимир Зеленський у четвер закликав європейських лідерів зосередитися на збереженні поставок зброї та не підривати її позиції розмовами про припинення вогню чи поступки володимиру путіну.
«Якщо ми сьогодні говоримо про можливість миру, то це тому, що українці виявили надзвичайну мужність, а Захід підтримав Україну, — заявила журналістам премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прибувши на другий день переговорів у пʼятницю, 8 листопада. — Проте, подивимося, як розвиватиметься сценарій найближчими тижнями».
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У той час, як деякі стверджували, що Європі слід дочекатися інавгурації Трампа в січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України, інші заявили, що лідери не можуть дозволити собі таку розкіш, і Європейська комісія має висунути пропозиції про те, як блок відреагує на припинення допомоги із боку США.
Трамп уже розпочав перший раунд телефонних дзвінків із європейськими лідерами. Принаймні, в одній із цих розмов обговорювався підхід Трампа до переговорів із путіним, згідно з даними джерела. Трамп дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто підштовхнути Україну до поступок путіну, не отримавши нічого натомість, сказав чиновник на умовах анонімності.
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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, господар саміту і найбільший прихильник Трампа в Європі, заявив журналістам у четвер, що тепер «відкрито питання» про те, чи нададуть США та ЄС останній пакет допомоги у розмірі €50 млрд.
За матеріалами:
Forbes.ua
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