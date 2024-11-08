Німеччина надасть Україні обіцяну фінансову допомогу попри розпад коаліції — Reuters Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Німеччина надасть Україні обіцяну фінансову допомогу попри розпад коаліції — Reuters

Німеччина зможе надати Україні більшу частину з обіцяних раніше 4 мільярдів євро, навіть якщо бюджет на 2025 рік не затвердять вчасно через розпад урядової коаліції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агенції, ці кошти здебільшого є цільовими, тому їх можуть надати Україні в межах тимчасового бюджетного управління, якщо сам бюджет не буде ухвалений.

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Ймовірна затримка бюджету на наступний рік означає відсутність витрат на нові проєкти, хоча деякі витрати, такі як збільшення допомоги Україні, все ще можуть бути реалізовані.

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, Німеччина скоротила допомогу Україні до 4 мільярдів євро у 2025 році з близько 8 мільярдів євро у 2024 році. Джерела в уряді повідомили, що канцлер Олаф Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на 3 мільярди євро — до 15 мільярдів євро.

У Німеччині розвалилася хитка коаліція влади після рішення канцлера Олафа Шольца звільнити міністра фінансів із консервативної партії «Вільних демократів».

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Тристороння німецька коаліція, яку називають «світлофором», складалася із «Соціал-демократичної партії Німеччини», «Союзу-90/Зелені» та «Вільної демократичної партії». Цей альянс сформувався попри те, що у низці питань сторони мали протилежні погляди.

Серйозна тріщина у «світлофорі» пішла після зливу у ЗМІ документа, в якому міністр фінансів від ВДП Крістіан Лінднер описує заходи, необхідні, на його думку, для подолання економічної кризи.

Тепер Шольц 15 січня винесе на голосування в Бундестазі питання про довіру його уряду, щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори до парламенту.

Чергові вибори до Бундестагу мали б відбутися лише 28 вересня 2025 року.

hromadske За матеріалами:

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