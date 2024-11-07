Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік — Finance.ua

Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік Сьогодні 19:30 — Світ

Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік

На тлі відчутного дефіциту кадрів у Бундесвері та зростання безпекових загроз уряд ФРН схвалив у середу на своєму засіданні нові правові засади військової служби.

Основні моменти нової стратегії поясняє Міноборони ФРН на своєму сайті

«Зважаючи на значне посилення загрозливої ​​ситуації в Європі внаслідок загарбницької війни росії проти України, Бундесвер буде ще більш послідовно зосереджуватися на національній обороні та обороні Північноатлантичного альянсу… Часи змінюються, перед Німеччиною стоїть завдання забезпечити свій мир і мати можливість діяти під час кризи», — зазначили в міністерстві.

Схвалений урядом проєкт передбачає, що замість нинішньої «добровільної військової служби як особливого громадянського обов’язку» у Німеччині буде запроваджена «нова військова служба». Метою є збільшити кількість «доступних» резервістів у визначені строки. Зробити це планується за допомогою модернізації військового обліку. На практиці це означатиме, що всі чоловіки будуть зобов’язані надавати органам реєстрації свої дані в формі онлайн-анкети, зокрема, відповісти на запитання щодо бажання та здатності проходити військову службу, в іншому випадку їм загрожуватиме штраф. Жінки не будуть зобов’язані заповнювати такі анкети, але можуть це зробити за бажанням.

«Це оновить інформацію. Це робиться з метою отримання кращого уявлення про придатність і кваліфікацію призовників», — зазначили у військовому відомстві ФРН.

Усіх, хто погодиться проходити військову службу, запросять на «оцінку» і визначать, де людина може бути в разі необхідності найбільш корисна. Це не означає, що кандидат обов’язково проходитиме військову службу. Бундесвер розраховує запросити близько 10 тисяч чоловіків на добровільну військову службу та зробити її «привабливою».

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Нова військова служба має тривати від 6 до 23 місяців, вибрати зручний для себе строк кожен зможе сам.

Нововведення не замінить собою інші види служби, зокрема, на професійній основі, по контракту тощо.

У МО підкреслюють, що новації не означають повернення призову. Резервісти повинні будуть зібратися «в надзвичайній ситуації».

«Навіть у мирний час Бундесвер має гарантувати, що він може швидко зростати в надзвичайних ситуаціях. Для цього йому абсолютно необхідно знати, кого можна залучити і наскільки він або вона підходить. Таким чином, у проєкті закону, прийнятому урядом, підкреслюється, що нова військова служба має на меті дати можливість Бундесверу більш ефективно та конкретно використовувати потенціал наявної молоді та майбутніх резервістів. Це створює суттєву передумову для того, щоб мати змогу негайно покладатися на надійну базу даних та існуючі адміністративні структури у разі відновлення обов’язкової військової служби у разі напруженості та необхідності оборони. Це має істотно підвищити оперативну готовність Збройних сил», — йдеться у поясненні.

Проєкт закону має отримати схвалення Бундестагу та Бундесрату.

У 2011 році після 55 років у Німеччині призупинили систему привозу та, відповідно, перестав вестися військовий облік, до моменту, коли ситуація буде вимагати повернення до обов’язкової служби, чого досі не відбувалось. Наразі кількість військовослужбовців у Бундесвері — менш як 180 тисяч.

Укрінформ За матеріалами:

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