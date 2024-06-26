Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП — Finance.ua

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП

Військовозобов’язані, призовники та резервісти, зможуть отримати в ЦНАПах електронний військово-обліковий документ, коли уточнюватимуть персональні дані. Він має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Сервіс безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК», — сказано в повідомленні.

Електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину.

Документ містить такі відомості:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним.

В Україні 18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

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