Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП — Finance.ua
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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП

Особисті фінанси
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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП
Військовозобов’язані, призовники та резервісти, зможуть отримати в ЦНАПах електронний військово-обліковий документ, коли уточнюватимуть персональні дані. Він має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Сервіс безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК», — сказано в повідомленні.
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Електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину.
Документ містить такі відомості:
  • персональні дані заявника;
  • окремий номер запису в ЄДРПВР;
  • відомості ВЛК;
  • військове звання і військову спеціальність;
  • відомості про військовий облік тощо.
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Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним.
В Україні 18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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