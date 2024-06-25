У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+ — Finance.ua

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+ Сьогодні 12:00

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+

Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Армія Inform.

«Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони», — пояснив військовий.

Загалом же, як розповів Лазуткін, додаток Резерв+ користується популярністю серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів — адже вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані, в тому числі через Резерв+ - 1,78 млн українців.

«Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту», — розповів речник МО.

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