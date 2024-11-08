Які електромобілі українці купували найбільше в жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Які електромобілі українці купували найбільше в жовтні (інфографіка)
За підсумками аналітики Укравтопрому, у жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.
Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4124 шт. (нових — 969 шт., уживаних — 3155 шт.).
Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
Довідка Finance.ua:
- У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль. Минулого місяця лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.
- Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.А «бронзу» місяця отримав електромобіль HONDA M-NV.
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