Які електромобілі українці купували найбільше в жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Які електромобілі українці купували найбільше в жовтні (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

Які електромобілі українці купували найбільше в жовтні (інфографіка)

За підсумками аналітики Укравтопрому, у жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4124 шт. (нових — 969 шт., уживаних — 3155 шт.).

Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

Довідка Finance.ua:

У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль. Минулого місяця лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.А «бронзу» місяця отримав електромобіль HONDA M-NV.

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