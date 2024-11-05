У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто) — Finance.ua

У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто) Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто)

Минулого місяця лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» місяця отримав електромобіль HONDA M-NV.

Про це повідомляє Укравтопром.

Нижче можете переглянути, які авто увійшли в десятку.

Раніше йшлося про те, що ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання.

Впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Довідка Finance.ua:

З 1 листопада на деяких ділянках Києва та Дніпра змінено швидкісний режим. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на восьми ділянках.

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год до 50 км/год діє на таких ділянках.

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