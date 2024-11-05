У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто)

Технології&Авто
107
У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто)
У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто)
Минулого місяця лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.
Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.
А «бронзу» місяця отримав електромобіль HONDA M-NV.
Про це повідомляє Укравтопром.
Нижче можете переглянути, які авто увійшли в десятку.
У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль (ТОП-10 авто)
Раніше йшлося про те, що ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання.
Впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 листопада на деяких ділянках Києва та Дніпра змінено швидкісний режим. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на восьми ділянках.
  • У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год до 50 км/год діє на таких ділянках.
Купуйте поліс зеленої карти онлайн, щоб не переплачувати на кордоні. Миттєва страховка на авто для виїзду за кордон: 3 хвилини — і поліс на Email.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.