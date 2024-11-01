Ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання — Укравтопром — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання — Укравтопром

Технології&Авто
36
Ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання — Укравтопром
Ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання — Укравтопром
Як повідомив Укравтопром, впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто.
Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Відносно вересня 2024 р. споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.
Лідери ринку
У лідери ринку нових легковиків вийшла французька RENAULT. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.
Попередній фаворит ринку — TOYOTA опинився на другому місці з 679 реалізованими авто.
Третій результат у — SKODA 402 одиниць.
Також в п’ятірку жовтня потрапили BMW (397 од.) та VOLKSWAGEN (363 од.).
Титул бестселера місяця знову отримав кросовер RENAULT Duster (749 од.).
Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58,8 тис. нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Довідка Finance.ua:

  • Нині титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Його ціна — понад $30 млн. На другому місці Rolls-Royce Boat Tail. Цю модель випущено обмеженим тиражем у три екземпляри.
  • Експерти проаналізували понад 929 000 автомобілів, випущених у період з 1981 до 2009, щоб визначити, які з них найдовше залишаються у своїх перших власників. Виявилося, що найвідданіші власники — у автомобілів Toyota.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.