Ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання — Укравтопром Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Ринок нових авто в жовтні продемонстрував мляве зростання — Укравтопром

Як повідомив Укравтопром, впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто.

Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Відносно вересня 2024 р. споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

Лідери ринку

У лідери ринку нових легковиків вийшла французька RENAULT. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.

Попередній фаворит ринку — TOYOTA опинився на другому місці з 679 реалізованими авто.

Третій результат у — SKODA 402 одиниць.

Також в п’ятірку жовтня потрапили BMW (397 од.) та VOLKSWAGEN (363 од.).

Титул бестселера місяця знову отримав кросовер RENAULT Duster (749 од.).

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58,8 тис. нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Довідка Finance.ua:

Нині титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Його ціна — понад $30 млн. На другому місці Rolls-Royce Boat Tail. Цю модель випущено обмеженим тиражем у три екземпляри.

Експерти проаналізували понад 929 000 автомобілів, випущених у період з 1981 до 2009, щоб визначити, які з них найдовше залишаються у своїх перших власників. Виявилося, що найвідданіші власники — у автомобілів Toyota.

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