Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка) — Finance.ua
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Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка)

Технології&Авто
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Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка)
Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка)
У 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився. Про це розповідає Укравтопром.
Нині титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce — La Rose Noire Droptail.
Його ціна — понад $30 млн. На другому місці Rolls-Royce Boat Tail. Цю модель випущено обмеженим тиражем у три екземпляри.
Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Експерти Autocar детально проаналізували популярні моделі суперкарів і обрали найкращі з них. Про це пише Autocar. Усі машини отримали майже найвищий бал. Лише двом моделям автори поставили 5 «‎зірок"‎ із 5. Мова про Porsche 911 S/T та Ferrari 296 GTB.
  • В Україні зʼявився доступний міський автомобіль. В Україну привезли бюджетний китайський електромобіль Letin Mango Yema. Авто оцінили в 9900 доларів.
  • Експерти проаналізували понад 929 000 автомобілів, випущених у період з 1981 до 2009, щоб визначити, які з них найдовше залишаються у своїх перших власників. Виявилося, що найвідданіші власники — у автомобілів Toyota.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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