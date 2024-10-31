Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка) — Finance.ua

Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Авто за мільйон: ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі (інфографіка)

мільйон доларів. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився. Про це У 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився. Про це розповідає Укравтопром.

Нині титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce — La Rose Noire Droptail.

Його ціна — понад $30 млн. На другому місці Rolls-Royce Boat Tail. Цю модель випущено обмеженим тиражем у три екземпляри.

Довідка Finance.ua:

Експерти Autocar детально проаналізували популярні моделі суперкарів і обрали найкращі з них. Про це пише Autocar. Усі машини отримали майже найвищий бал. Лише двом моделям автори поставили 5 «‎зірок"‎ із 5. Мова про Porsche 911 S/T та Ferrari 296 GTB.

В Україні зʼявився доступний міський автомобіль. В Україну привезли бюджетний китайський електромобіль Letin Mango Yema. Авто оцінили в 9900 доларів.

Експерти проаналізували понад 929 000 автомобілів, випущених у період з 1981 до 2009, щоб визначити, які з них найдовше залишаються у своїх перших власників. Виявилося, що найвідданіші власники — у автомобілів Toyota.

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