В Україні зʼявився доступний міський автомобіль (фото) — Finance.ua

В Україні зʼявився доступний міський автомобіль (фото) 27.10.2024, 01:11 — Технології&Авто

В Україні зʼявився доступний міський автомобіль (фото)

В Україну привезли бюджетний китайський електромобіль Letin Mango Yema. Авто оцінили в 9900 доларів.

Про нього розповіли на сайті Nextcar.

Новий Letin Mango Yema — компактний міський хетчбек А-класу довжиною усього 3,6 м. Його називають конкурентом масового Wuling Hongguan Mini EV. У авто високий капот, вигнута віконна лінія, розкосі фари та ліхтарі.

Салон Letin Mango Yema розрахований на чотирьох осіб, а об’єм його багажника становить 185−975 л. Попри те, що модель бюджетна, вона отримала цифровий щиток приладів та 9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи.

Крім того, комплектація Letin Mango Yema включає кондиціонер, камеру заднього виду, круїз-контроль та систему стабілізації.

Китайський електромобіль Letin Mango Yema оснащений мотором на 35 к. с. і 110 Н∙м, а також літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 18,5 кВт∙год.

Хетчбек масою 860 кг здатен розвинути до 100 км/год, а заявлений запас ходу становить 185 км. Зарядка електрокара в домашніх умовах займає 6,5 години.

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