Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати — Finance.ua

Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати
Інколи власники змінюють одні автомобілі дуже часто, тоді як інші моделі перебувають в «одних руках» довгі роки. У яких автівок найвідданіші власники, з’ясували експерти автомобільного порталу iSeeCars.
Експерти проаналізували понад 929 000 автомобілів, випущених у період з 1981 до 2009, щоб визначити, які з них найдовше залишаються у своїх перших власників. Виявилося, що найвідданіші власники — у автомобілів Toyota.
Улюбленим серед власників автомобілем за підсумками дослідження виявився кросовер Toyota Highlander у гібридному виконанні. Приблизно 7% цих авто перебувають у своїх перших власників понад 15 років, що майже удвічі більше, ніж середній термін володіння.
Друге місце дісталось бізнес-седану Toyota Camry Hybrid. Майже 7% цих автомобілів, старших 15 років, залишаються у своїх перших власників. У випадку з паливним кросовером Toyota Highlander цей показник становить 6,6%, що дозволило моделі посісти третє місце у рейтингу.
Отже, автомобілі з найвідданішими власниками:
- Toyota Highlander Hybrid
- Toyota Camry Hybrid
- Toyota Highlander
- Toyota Tacoma
- Toyota Prius
- Honda CR-V
- Ford Escape Hybrid
- Toyota RAV4
- Lexus IS 350
- Nissan Versa
- Toyota Tundra
- Honda Ridgeline
- Subaru Forester
«Якщо ви хочете володіти автомобілем 15 років і більше, то вам потрібні надійність, практичність і паливна економічність — це ті якості, які мають усі ці автомобілі», — підсумував виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.
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