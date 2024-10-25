Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати — Finance.ua
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Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати

Технології&Авто
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Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати
Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати
Інколи власники змінюють одні автомобілі дуже часто, тоді як інші моделі перебувають в «одних руках» довгі роки. У яких автівок найвідданіші власники, з’ясували експерти автомобільного порталу iSeeCars.
Експерти проаналізували понад 929 000 автомобілів, випущених у період з 1981 до 2009, щоб визначити, які з них найдовше залишаються у своїх перших власників. Виявилося, що найвідданіші власники — у автомобілів Toyota.
Улюбленим серед власників автомобілем за підсумками дослідження виявився кросовер Toyota Highlander у гібридному виконанні. Приблизно 7% цих авто перебувають у своїх перших власників понад 15 років, що майже удвічі більше, ніж середній термін володіння.
Друге місце дісталось бізнес-седану Toyota Camry Hybrid. Майже 7% цих автомобілів, старших 15 років, залишаються у своїх перших власників. У випадку з паливним кросовером Toyota Highlander цей показник становить 6,6%, що дозволило моделі посісти третє місце у рейтингу.
Отже, автомобілі з найвідданішими власниками:
  1. Toyota Highlander Hybrid
  2. Toyota Camry Hybrid
  3. Toyota Highlander
  4. Toyota Tacoma
  5. Toyota Prius
  6. Honda CR-V
  7. Ford Escape Hybrid
  8. Toyota RAV4
  9. Lexus IS 350
  10. Nissan Versa
  11. Toyota Tundra
  12. Honda Ridgeline
  13. Subaru Forester
«Якщо ви хочете володіти автомобілем 15 років і більше, то вам потрібні надійність, практичність і паливна економічність — це ті якості, які мають усі ці автомобілі», — підсумував виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.
За матеріалами:
mmr.ua
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