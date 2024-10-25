Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати — Finance.ua

Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати 25.10.2024, 01:25 — Технології&Авто

Експерти назвали 13 автомобілів, які власники не хочуть продавати

Інколи власники змінюють одні автомобілі дуже часто, тоді як інші моделі перебувають в «одних руках» довгі роки. У яких автівок найвідданіші власники, з’ясували експерти автомобільного порталу iSeeCars

Експерти проаналізували понад 929 000 автомобілів, випущених у період з 1981 до 2009, щоб визначити, які з них найдовше залишаються у своїх перших власників. Виявилося, що найвідданіші власники — у автомобілів Toyota.

Улюбленим серед власників автомобілем за підсумками дослідження виявився кросовер Toyota Highlander у гібридному виконанні. Приблизно 7% цих авто перебувають у своїх перших власників понад 15 років, що майже удвічі більше, ніж середній термін володіння.

Друге місце дісталось бізнес-седану Toyota Camry Hybrid. Майже 7% цих автомобілів, старших 15 років, залишаються у своїх перших власників. У випадку з паливним кросовером Toyota Highlander цей показник становить 6,6%, що дозволило моделі посісти третє місце у рейтингу.

Отже, автомобілі з найвідданішими власниками:

Toyota Highlander Hybrid Toyota Camry Hybrid Toyota Highlander Toyota Tacoma Toyota Prius Honda CR-V Ford Escape Hybrid Toyota RAV4 Lexus IS 350 Nissan Versa Toyota Tundra Honda Ridgeline Subaru Forester

«Якщо ви хочете володіти автомобілем 15 років і більше, то вам потрібні надійність, практичність і паливна економічність — це ті якості, які мають усі ці автомобілі», — підсумував виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

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