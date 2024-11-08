Більшість українців вважають зміну професії реальним кроком до покращення якості життя (інфографіка) — Finance.ua

Більшість українців вважають зміну професії реальним кроком до покращення якості життя (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Більшість українців вважають зміну професії реальним кроком до покращення якості життя (інфографіка)

Більшість українців вважають зміну професії реальним кроком до покращення якості життя. Понад 64% респондентів готові освоїти нову спеціальність, щоб залишитися конкурентоспроможними на ринку праці.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Gradus Research для Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

Дослідження показало, що українці демонструють високу готовність до змін у професійній сфері: 73% опитаних зазначили, що хоча б раз змінювали рід діяльності. Це свідчить про гнучкість та здатність українських працівників адаптуватися до викликів ринку праці та швидко реагувати на нові можливості.

Переважна більшість опитаних українців вірить, що іноземні інвестиції (74%) та створення нових робочих місць (82%) в Україні відновляться після завершення військових дій.

Плани щодо нового місця роботи

Більшість респондентів, які хочуть змінити роботу у найближчий рік, віддають перевагу працевлаштуванню в Україні — таких 82%. Проте 9% розглядають можливість працювати за кордоном, що підкреслює важливість створення перспективних робочих місць всередині країни.

Найбільше значення для опитаних українців при виборі місця роботи мають:

гідний рівень заробітної плати (67%);

соціальний пакет (40%);

офіційне працевлаштування (40%);

комфортні умови праці (39%).

Мотиви та бар’єри для зміни професії

70% респондентів зазначили, що їх основним мотивом для зміни професії є можливість отримувати вищу заробітну плату. Серед інших важливих факторів — гнучкий графік роботи та гарантії працевлаштування після навчання. Це свідчить про прагнення українців до балансу між роботою та особистим життям.

Водночас серед основних бар’єрів, які ускладнюють набуття нової професії, опитані українці назвали високу вартість навчання (55%), складність набуття необхідних навичок (38%) та недостатній рівень навичок (34%).

Також помітні гендерні бар’єри, що заважають жінкам займатися традиційно «чоловічими» професіями, та прояви ейджизму.

Більшість українців підтримують ідею, що жінки можуть працювати в традиційно «чоловічих» сферах, проте бар’єри залишаються. До основних труднощів жінок у таких професіях належать фізичні особливості професій, складність поєднання роботи та сім’ї, стереотипи, нерівна оплата праці та відсутність відповідної інфраструктури.

Робота після пенсії

Помітна частина опитаних (70%) готова продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку, якщо буде забезпечено гідний рівень оплати, гнучкий графік роботи та доступ до медичних послуг. Це свідчить про прагнення старшого покоління залишатися активними на ринку праці за наявності сприятливих умов.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.