День фінансів: «Контракт 18−24» на 1 млн грн, терміни проходження ВЛК, нові правила для торгівлі — Finance.ua

День фінансів: «Контракт 18−24» на 1 млн грн, терміни проходження ВЛК, нові правила для торгівлі Сьогодні 17:38

У середу, 12 лютого, Верховна Рада ухвалювала такі важливі рішення:

Продовжила терміни проходження ВЛК «обмежено придатним». Сьогодні ВР прийняла одразу в цілому ➡️Сьогодні ВР прийняла одразу в цілому законопроєкт № 12 457 щодо обовʼязкового проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Перенесли строк проходження ВЛК до 5 червня 2025 року.

Підтримала реформу АРМА. Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо реформи АРМА 233 голосами. Документ передбачає ➡️Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо реформи АРМА 233 голосами. Документ передбачає незалежний відбір керівника та вдосконалення управління арештованими активами з залученням професійних управителів.

Підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні. Як ➡️Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєктом передбачено удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, які стосуються надання факторингових послуг.

Посилила відповідальність за використання публічних коштів. Верховна Рада посилила відповідальність за використання публічних коштів ➡️Верховна Рада посилила відповідальність за використання публічних коштів посадовими особами, розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки.

Президент підтримав рішення Ради про добудову ХАЕС. Зеленський зазначив, що добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС Зеленський зазначив, що добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС дозволить Україні пройти зиму без імпорту електрики, не підвищувати тарифи та буде важливою для спільних проєктів із партнерами, зокрема зі США, у сфері видобутку ресурсів.

Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18−24» для добровольців. Як Як наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, «доброволець сам вирішуватиме: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи».

До речі, в новому матеріалі Finance.ua докладно розповідає про те, що це за нова ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.

Уряд затвердив нові правила для торгівлі. Кабінет Міністрів України затвердив нові правила торговельного обслуговування населення. Документ Кабінет Міністрів України затвердив нові правила торговельного обслуговування населення. Документ встановлює більш зрозумілі та чіткі правила для торгівлі, посилює захист споживача, зокрема й у сфері мережевої торгівлі.

В Україні розширили перелік інформації, що становить державну таємницю. Верховна Рада внесла зміни до статті 8 закону України «Про державну таємницю». Плани захисту Верховна Рада внесла зміни до статті 8 закону України «Про державну таємницю». Плани захисту критичної інфраструктури засекретили.

Стартував прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників. Сьогодні, 12 лютого, стартує прийом заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників через Державний аграрний реєстр. Деталі Сьогодні, 12 лютого, стартує прийом заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників через Державний аграрний реєстр. Деталі повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

До речі, українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло. Як повідомляє Опендатабот, 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного.

Водночас ЛУН наводить результати опитування, чи будуть зростати ціни на квартири в Києві.

Укрпошта випустила набір марок «Чорний ліс». Укрпошта Укрпошта оголосила про запуск лімітованого випуску «Чорний ліс» за проєктом «Власна марка». Тираж набору (аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням) — 1340 екземплярів, вартість — 700 грн.

Банківські картки можуть бути кредитними або дебетовими. Перші — це безкоштовний, «кишеньковий» банківський кредит. Другі — тільки з власними коштами. Отож ми вирішили оновити рейтинг дебетових карток.

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