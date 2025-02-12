Уряд затвердив нові правила для торгівлі: що зміниться — Finance.ua

Уряд затвердив нові правила для торгівлі: що зміниться Сьогодні 09:00

Уряд затвердив нові правила для торгівлі: що зміниться

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила торговельного обслуговування населення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Документ встановлює більш зрозумілі та чіткі правила для торгівлі, посилює захист споживача, зокрема й у сфері мережевої торгівлі.

Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли повністю запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.

Оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги — зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей з інвалідністю. Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця. Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об’єктів.

Що ще зміниться

Розширюють права споживачів на отримання інформації в цифровому форматі про товари та продавців. Зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код в куточку споживача. За необхідності покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі.

Удосконалюють організацію торгівлі та виробництва в магазинах. Наприклад, передбачають наявність в торгових закладах окремих приміщень чи місць для зберігання речей працівниками.

Уточнюють вимоги до використання вимірювальних приладів (ваги тощо), які мають бути точними та відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Визначають вимоги до компаній, які займаються мережевою торгівлею — вони повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям. Інтернет-магазини мають надавати повну інформацію про товар та продавця.

Чітко регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема, й через інтернет-магазини.

Забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей.

«Працюючи над оновленими правилами торговельного обслуговування населення, прагнули зробити документ, який відповідав би сучасним вимогам. Нові правила реально захищатимуть права споживачів, одночасно сприяючи розвитку бізнесу, чесній здоровій конкуренції, запобігаючи корупційним ризикам. Багато уваги приділили питанням безбар’єрного середовища, забезпеченню безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до закладів торгівлі та громадського харчування. Також подбали й про створення належних умов праці для працівників торговельних закладів», — розповіла заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

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