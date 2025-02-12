ВР підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні: Гетманцев повідомив деталі — Finance.ua

ВР підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні: Гетманцев повідомив деталі Сьогодні 12:33 — Казна та Політика

ВР підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні: Гетманцев повідомив деталі

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12 306, який наближає регулювання факторингових послуг до міжнародних стандартів.

Про це повідомив у Телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Законопроєктом передбачено удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, які стосуються надання факторингових послуг.

Положення проєкту Закону спрямовані на:

імплементацію в законодавство України положення Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що наближає український факторинг до кращих міжнародних відповідників;

запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу уникнути ризику шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприяти прозорості факторингу ринку;

визначення предмету та змісту договору факторингу;

визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;

розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

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«Водночас діяльність компаній, що надають послуги з відступлення вимог права за договорами про споживчий кредит, здійснюється в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу», — написав він.

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