ВР підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні: Гетманцев повідомив деталі — Finance.ua
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ВР підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні: Гетманцев повідомив деталі

Казна та Політика
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ВР підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні: Гетманцев повідомив деталі
ВР підтримала перезапуск ринку факторингових послуг в Україні: Гетманцев повідомив деталі
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12 306, який наближає регулювання факторингових послуг до міжнародних стандартів.
Про це повідомив у Телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Законопроєктом передбачено удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, які стосуються надання факторингових послуг.
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Положення проєкту Закону спрямовані на:
  • імплементацію в законодавство України положення Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що наближає український факторинг до кращих міжнародних відповідників;
  • запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу уникнути ризику шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприяти прозорості факторингу ринку;
  • визначення предмету та змісту договору факторингу;
  • визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;
  • розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.
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«Водночас діяльність компаній, що надають послуги з відступлення вимог права за договорами про споживчий кредит, здійснюється в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу», — написав він.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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