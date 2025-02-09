Розміщення ОВДП на аукціонах у січні дещо пригальмувало, але очікується зростання, — Гетманцев Сьогодні 15:26 — Казна та Політика

Розміщення ОВДП на аукціонах у січні дещо пригальмувало, але очікується зростання, — Гетманцев

У січні 2025 року на аукціонах із розміщення ОВДП залучили 29,5 млрд грн у різних валютах, що на 10% менше, ніж у січні 2024 року (32,8 млрд грн).

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Залучення менше, ніж погашення

Мінфін не публікує ролловер (рівень заміщення новими випусками старих, що погашаються) за січень.

Утім за даними боргової статистики, за перший місяць року було погашено ОВДП на суму 34,3 млрд грн. Тобто роловер був менший за одиницю — залучили менше, ніж погасили.

Через це портфель ОВДП в обігу за звітній місяць скоротився на 8 млрд. грн. до 1 852 млрд. грн., насамперед, за рахунок вкладень банків.

Доходність ОВДП знизилася

За словами Гетманцева, січень виявився не найкращим місяцем у плані розміщень. Він називає однією із можливих причин зменшення доходності за ОВДП, що відбулось на тлі зростання інфляції та підвищення облікової ставки НБУ.

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Зокрема, середньозважена доходність розміщень ОВДП у гривні у січні зменшилась до 14,89% (проти 15,65% у грудні).

Гетманцев зауважив, з огляду на над-ліквідність на ЄКР (у національній та іноземній валюті) на початок 2025 року у розмірі 264 млрд грн Мінфін може собі дозволити такий «неквапливий» старт із аукціонами ОВДП.

Він прогнозує, що обсяги розміщення мають прискоритись у наступні місяці.

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