Розміщення ОВДП на аукціонах у січні дещо пригальмувало, але очікується зростання, — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розміщення ОВДП на аукціонах у січні дещо пригальмувало, але очікується зростання, — Гетманцев

Казна та Політика
24
Розміщення ОВДП на аукціонах у січні дещо пригальмувало, але очікується зростання, — Гетманцев
Розміщення ОВДП на аукціонах у січні дещо пригальмувало, але очікується зростання, — Гетманцев
У січні 2025 року на аукціонах із розміщення ОВДП залучили 29,5 млрд грн у різних валютах, що на 10% менше, ніж у січні 2024 року (32,8 млрд грн).
Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Залучення менше, ніж погашення

Мінфін не публікує ролловер (рівень заміщення новими випусками старих, що погашаються) за січень.
Читайте також
Утім за даними боргової статистики, за перший місяць року було погашено ОВДП на суму 34,3 млрд грн. Тобто роловер був менший за одиницю — залучили менше, ніж погасили.
Розміщення ОВДП на аукціонах у січні дещо пригальмувало, але очікується зростання, — Гетманцев
Через це портфель ОВДП в обігу за звітній місяць скоротився на 8 млрд. грн. до 1 852 млрд. грн., насамперед, за рахунок вкладень банків.

Доходність ОВДП знизилася

За словами Гетманцева, січень виявився не найкращим місяцем у плані розміщень. Він називає однією із можливих причин зменшення доходності за ОВДП, що відбулось на тлі зростання інфляції та підвищення облікової ставки НБУ.
Читайте також
Зокрема, середньозважена доходність розміщень ОВДП у гривні у січні зменшилась до 14,89% (проти 15,65% у грудні).
Гетманцев зауважив, з огляду на над-ліквідність на ЄКР (у національній та іноземній валюті) на початок 2025 року у розмірі 264 млрд грн Мінфін може собі дозволити такий «неквапливий» старт із аукціонами ОВДП.
Він прогнозує, що обсяги розміщення мають прискоритись у наступні місяці.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Пройти опитування

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.