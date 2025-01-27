Які перспективи розвитку ринку ОВДП у 2025 році — Finance.ua

Які перспективи розвитку ринку ОВДП у 2025 році Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Які перспективи розвитку ринку ОВДП у 2025 році

Про те, що очікує ринок ОВДП у 2025 році розповів керівник інвестиційного відділу управління організації роботи з преміум-клієнтами Ощадбанку Сергій Ляшенко.

Він вважає, що ключовим напрямком розвитку ринку буде вдосконалення дистанційних каналів купівлі та продажу ОВДП.

Завдяки розвитку цифрових платформ та мобільних додатків процес інвестування стає швидшим і доступнішим, що приваблює нових клієнтів, які раніше не мали досвіду роботи з фінансовими інструментами.

Ще одним трендом, на думку Сергія Ляшенка, може стати активізація вторинного ринку. Оскільки згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» чисте залучення через розміщення ОВДП цього року становить скромні 17 млрд гривень, можна очікувати на певний «дефіцит» цих цінних паперів і зростання інтересу інвесторів до торгів між собою.

ПриватБанку Борис Бісько вважає, що ОВДП має шанс стати популярнішим, ніж традиційні депозити, враховуючи пільгове оподаткування за ними. Саме тому у ПриватБанку знайшли можливість знизити поріг входу до однієї облігації та скасувати тарифи за обслуговування рахунків у цінних паперах. Керівник управління цінних паперіввважає, що ОВДП має шанс стати популярнішим, ніж традиційні депозити, враховуючи пільгове оподаткування за ними. Саме тому у ПриватБанку знайшли можливість знизити поріг входу до однієї облігації та скасувати тарифи за обслуговування рахунків у цінних паперах.

Крім вищої прибутковості, ОВДП має ще одну важливу перевагу, на якій наголошують у Sense Bank , — це ліквідність. Гнучке управління своїми інвестиціями — очевидна перевага порівняно з традиційними депозитами, за якими кошти клієнтів заморожені до закінчення терміну дії вкладу. Так, за допомогою банківського мобільного додатку Sense SuperApp ОВДП можна продати у будь-який момент та отримати кошти протягом одного робочого дня (якщо продати, наприклад, у суботу, то кошти надійдуть на рахунок у понеділок). Клієнт може купити, наприклад, 100 облігацій, а за необхідності продати 1−2−5−10. При цьому комісії за таких операцій для фізичних осіб у додатку банку відсутні.

Також облігації внутрішньої держпозики можна використовувати як заставу при оформленні кредиту.

Борис Бісько вважає, що одним із важливих напрямів діяльності Міністерства фінансів має стати розвиток освітніх ініціатив для збільшення поінформованості приватних осіб про ринок ОВДП та підвищення довіри до цього інструменту шляхом публікації зрозумілих різноманітних звітів та прогнозів.

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