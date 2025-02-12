ВР посилила відповідальність за використання публічних коштів посадовими особами — Finance.ua

ВР посилила відповідальність за використання публічних коштів посадовими особами Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Верховна Рада посилила відповідальність за використання публічних коштів посадовими особами, розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила у Telegram-каналі.

За законопроєкт № 10 255 в цілому проголосували 260 депутатів за мінімально необхідних 226.

За її словами законопроєкт передбачає:

посилення відповідальності посадових осіб за непрозоре використання публічних коштів;

зобов’язання своєчасно та достовірно оприлюднювати фінансову інформацію;

розширення повноважень органів фінансового контролю;

запровадження адміністративних санкцій за порушення;

вдосконалення механізмів аудиту бюджетних витрат.

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