ВР посилила відповідальність за використання публічних коштів посадовими особами — Finance.ua
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ВР посилила відповідальність за використання публічних коштів посадовими особами

Казна та Політика
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Верховна Рада посилила відповідальність за використання публічних коштів посадовими особами, розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила у Telegram-каналі.
За законопроєкт № 10 255 в цілому проголосували 260 депутатів за мінімально необхідних 226.
За її словами законопроєкт передбачає:
  • посилення відповідальності посадових осіб за непрозоре використання публічних коштів;
  • зобов’язання своєчасно та достовірно оприлюднювати фінансову інформацію;
  • розширення повноважень органів фінансового контролю;
  • запровадження адміністративних санкцій за порушення;
  • вдосконалення механізмів аудиту бюджетних витрат.
За матеріалами:
Finance.ua
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