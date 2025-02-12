4000 грн за гектар: стартував прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників (умови) — Finance.ua

4000 грн за гектар: стартував прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників (умови) Сьогодні 15:34 — Аграрний ринок

4000 грн за гектар: стартував прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників (умови)

Сьогодні, 12 лютого, стартує прийом заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників через Державний аграрний реєстр.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Як заначив міністр, це реальна підтримка для тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни.

Основні умови:

Субсидія — 4 000 грн на гектар;

Доступна для аграріїв, які мають від 1 до 120 га у власності чи користуванні;

Отримати можуть лише ті, хто не отримав підтримку у 2024 році.

«Це ще один крок у підтримці українських фермерів з боку держави. Адже сильне сільське господарство — запорука економічної стійкості країни» — зазначив він.

Нагадаємо, ця підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918.

Довідка Finance.ua:

Як свідчить статистика Опендатабот, 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного.

60% усіх договорів укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж паперів щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис. угод.

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%: до 273 тисяч угод. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів.

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