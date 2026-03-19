Чому у світі дорожчає вся олія, крім соняшникової
Глобальні ціни на більшість рослинних олій продовжують зростати на тлі конфлікту на Близькому Сході.
Вартість пальмової, соєвої та ріпакової олії суттєво підвищилася, а соняшникова олія практично не змінилася в ціні.
Про це розповіві управляючий партнер Sunstone Brokers Сергій Репецький повідомив виданню Latifundist.
За останні тижні тонна пальмової олії у світі подорожчала приблизно на 30 доларів, а тонна ріпакової у Європі — на 30−40 доларів. Ціни на соєву олію демонструють швидкі коливання відповідно до вартості нафти, а от соняшникова олія поводить себе іншим чином.
«Тільки соняшниковій не щастить. Ціни на неї так і не потягнулись вгору, а навпаки, незважаючи на зростання фрахтів на дестинейшинах, покупці роблять вигляд, що нічого не сталось. Ціни виросли на 5−7 доларів за тонну в Туреччині та Індії, а на європейських портах навіть просіли», — каже Репецький.
Окремо на вартість соняшникової олії впливає пропозиція цього продукту з Аргентини, який пропонують до продажу в травні-червні з дисконтом близько 30 доларів за тонну до чорноморської олії на ринку Індії.
Репецький пояснює ситуацію на світовому олійному ринку зміщенням попиту в бік дешевших олій. Ще одна причина — низька торгова активність: в Індії вона нижча за середню, водночас в ЄС — майже відсутня. Певну активність зараз фіксують лише на ринку Туреччини.
Україна ще до початку іранської кризи суттєво наростила експорт ріпакової олії. За перші два місяці року він зріс в 34 рази в порівнянні з січнем-лютим 2025 року. В грошовому виразі експорт приніс вітчизняним аграріям 102 мільйона доларів.
