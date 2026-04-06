Український агробізнес отримає доступ до ринку В’єтнаму Сьогодні 05:26 — Аграрний ринок

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук провів робочий візит до В’єтнаму. Основна мета поїздки — погодження умов для експорту української аграрної продукції та встановлення прямих контактів між підприємцями двох країн.

Як пише Delo.ua , про це йдеться у пресрелізі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Фітосанітарні та ветеринарні домовленості

Сторони розпочали процес узгодження вимог для постачання українських товарів. Наразі робота ведеться за такими напрямами:

експорт яблук — матеріали для аналізу фітосанітарного ризику передано в’єтнамській стороні;

продукція тваринного походження — триває погодження сертифікатів на яйця та яєчні продукти;

м’ясний сектор — обговорено умови відкриття ринку для свинини та м’яса птиці;

біобезпека — вивчення досвіду компанії AVAC Vietnam щодо використання вакцин проти африканської чуми свиней.

