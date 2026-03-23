0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як нові правила в агросекторі збільшили надходження до бюджету — Гетманцев

Аграрний ринок
Як нові правила в агросекторі збільшили надходження до бюджету — Гетманцев
Як нові правила в агросекторі збільшили надходження до бюджету — Гетманцев
Посилення податкового контролю за нелегальним ринком в 2024 році, запровадження режиму експортного забезпечення сільськогосподарської продукції та антиофшорний закон зламали схеми так званого «чорного зерна».
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, як прозорі та рівні для всіх правила гри вже дають потужний результат — як для державного бюджету, так і для бізнесу.

Фінансовий ефект

У 2025 році платниками сплачено до бюджету:
  • Плюс 14,8 млрд грн (або +21,8%) відносно 2024 року.
  • Плюс 30,4 млрд грн (або +57,9%) відносно 2023 року.
«Впровадження єдиних правил гарантує справедливу конкуренцію, зростання інвестицій та забезпечує стабільні надходження до бюджету. Саме тому зусилля податкових та правоохоронних органів мають бути зосереджені на системній детінізації економіки та боротьбі з ухиленням від оподаткування. Натомість доброчесний платник має відчувати від таких дій виключно позитивний ефект та захист» — зазначив він.
Раніше Гетманцев прокоментував зарплати в ЄС та в Україні.
«Українці й досі отримують найнижчі зарплати не тільки серед країн ЄС, а й серед країн-кандидатів. Підвищення зарплат не може бути швидким, а рішення, спрямовані на його реалізацію — простими. Проте одним із ключових завдань на найближчі роки є забезпечення відчутного зростання доходів громадян, адже право українців на гідний рівень життя, справедливу оплату праці та належне пенсійне забезпечення є фундаментом сильної демократичної держав», — зазначив він.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
