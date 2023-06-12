День фінансів: компенсації постраждалим від підриву ГЕС, реструктуризація споживчих кредитів для ВПО, заробіток в Instagram — Finance.ua

День фінансів: компенсації постраждалим від підриву ГЕС, реструктуризація споживчих кредитів для ВПО, заробіток в Instagram Сьогодні 17:50

В понеділок, 12 червня, розповімо про компенсації постраждалим від підриву Каховської ГЕС, про нові умови отримання субсидій та про можливості заробітку в інстаграмі.

Постраждалим від підриву ГЕС обіцяють компенсацію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін у найкоротші строки Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін у найкоротші строки представить програму компенсацій мешканцям, що постраждали від підриву Каховської ГЕС. Він зазначив, що наразі підтоплені понад 4,3 тис. будівель, площа затоплення зменшується, але до природного рівня вода знизиться орієнтовно тільки за 2 тижні.

Внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла ділянка залізничного полотна. Через це приміські поїзди було обмежено.

Через підрив гідроелектростанції без електропостачання залишаються 22 населені пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини.

У Європейському Союзі розуміють, що в України не було причин підривати Каховську гідроелектростанцію, відповідальність за теракт лежить на росії.

Проблема зрошування стане найбільшою в сільському господарстві на півдні України після підриву дамби ГЕС. Каховський канал забезпечував водою більше півмільйона гектарів земель.

Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується. Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що заплановане з 1 липня 2023 року скасування можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу переноситься. Поки нова Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що заплановане з 1 липня 2023 року скасування можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу переноситься. Поки нова дата введення змін до Податкового кодексу не відома.

До речі, за даними Опендатабот, в Україні все ще використовують пільгове оподаткування 340 тисяч бізнесів.

Президент запровадив нові санкції. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 178 росіян. Особи, до яких застосовані санкції, пов’язані з судовою системою росії. Також Зеленський підписав закон № 9278 «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років».

Отримання субсидій планують спростити. Мінсоцполітики розробляє спрощений механізм Мінсоцполітики розробляє спрощений механізм отримання субсидій . Компенсації отримають українці й на тимчасово окупованих територіях. «З 1 липня ми проведемо верифікацію, але хочемо робити її абсолютно автоматично, щоб люди не відчули незручностей щодо такої перевірки», — повідомили в міністерстві.

Закон про реструктуризацію споживчих кредитів. Рада Рада підтримала законопроєкт , який пропонує на час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

Також депутати ухвалили в цілому законопроєкт про захист прав споживачів, який гармонізує законодавство України з європейськими нормами.

Рада унеможливила маніпуляції під час купівлі та продажу електроенергії.

Крім того, в Кабміні придумали, як змусити українців погасити борги за кредитами.

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