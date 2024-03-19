День фінансів: кінець опалювального сезону, нові можливості банок monobank, шахрайські схеми на ринку праці — Finance.ua

День фінансів: кінець опалювального сезону, нові можливості банок monobank, шахрайські схеми на ринку праці Сьогодні 17:45

У вівторок, 20 березня, стало відомо, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.

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Найпопулярніша шахрайська схема на ринку праці. Шахрайство на ринку праці Шахрайство на ринку праці адаптується до нових умов, змінює свою форму, вдосконалює методи та засоби обману, стає нахабнішим й продовжує паразитувати з метою наживи.

План перевірок на 2024 рік. Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків нагадує , що в Україні відновили право на проведення перевірок ДПС.

Географія та стан українського ІТ-експорту. Україна має сильні позиції на світовому ІТ-ландшафті. Які напрями ІТ держава прагне розвивати згідно Національної стратегії інновацій WINWIN. Географія українського Україна має сильні позиції на світовому ІТ-ландшафті. Які напрями ІТ держава прагне розвивати згідно Національної стратегії інновацій WINWIN. Географія українського експорту не змінюється суттєво. Протягом останніх десяти років експорт ІТ-послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши рекордного рівня в 7,3 мільярда доларів у 2022 році.

Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні. Finance.ua Finance.ua розповідає про умови зняття готівки в найпопулярніших банках країни.

До речі, банківська розстрочка — це один із способів оплати покупок, при якому вартість товару чи послуги розбивається на кілька частин, щоб людина могла виплачувати її поступово. Finance.ua вивчив умови оформлення розстрочок у кількох банках України. Відібрали найцікавіші, на наш погляд.

Передача заморожених активів росії для потреб України. У Євросоюзі підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати У Євросоюзі підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати прибутки від заблокованих активів російського Центробанку вже у липні. Кошти спрямують на постачання зброї та розвиток оборонної промисловості.

Боррель запропонує спрямувати 90% доходів від активів рф на зброю для України.

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Нагадаємо, трохи більше тижня лишилося до оголошення переможців премії FinAwards 2024. Імена беззаперечних лідерів фінансового ринку України стануть відомі вже 29 березня. Голосування на сайті премії завершене. Цьогоріч участь у ньому взяла рекордна кількість користувачів — 53 756.

🏆 Завершальним етапом стане церемонія нагородження переможців FinAwards 2024.

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