Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні

Finance.ua розповідає про умови зняття готівки в найпопулярніших банках країни.

ПриватБанк

Дозволяє знімати зі своїх карток по 20 тис. гривень кожні 3 години. Під час зняття з «Картки для виплат» комісії не буде, при знятті з картки «Універсальна» комісія зараз становить 0,5% (до війни — 1%).

Таким чином, за кілька знімань реально зняти максимальний денний ліміт, встановлений Національним банком — 100 тис. гривень.

monobank

За зняття своїх коштів із «Білої» чи «Чорної» картки банк візьме комісію 0,5%. А ось знімати готівку в рахунок кредитних коштів — не вигідно: комісія складе 4% від суми зняття.

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Оскільки банк практично не має своїх банкоматів, максимальна сума зняття визначається виключно налаштуваннями конкретного банкомата.

Крім того, у банку укладено договори з великою кількістю торгових мереж — супермаркетів, аптек, АЗС тощо, у яких на касі можна буде зняти готівку з картки monobank . Комісії при цьому будуть ті самі, що й для банкомату.

Сенс Банк

По картці White можна зняти без комісії до 20 тис. грн на місяць.

По картці Black — до 50 тис. грн на місяць.

По картці Graphite — до 100 тис. грн на місяць.

При цьому денний ліміт (який має сенс лише для картки Graphite. — Ред.) — не більше ніж 50 тис. грн.

Якщо потрібна більша сума, доведеться йти у відділення банку.

ПУМБ

Добовий ліміт на зняття готівки в Україні з дебетової «ВсеКарти» — 100 тис. гривень, на місяць — 600 тис. гривень.

При цьому ліміт на одне зняття ПУМБ не встановлює: зняти можна до 40 купюр, а сума залежатиме від того, якими купюрами заправлений банкомат.

Райффайзен Банк

Банк дуже демократичний щодо зняття готівки. Існує лише один ліміт, встановлений не банком, а Національним банком — це 100 тисяч гривень на добу. Якихось обмежень на кількість знімань протягом дня не існує.

Як і для банку ПУМБ, сума разового зняття визначатиметься лише можливостями банкомата (тобто якими купюрами він заправлений).

Комісія за зняття готівки з карток Райффайзен у банкоматах зараз не стягується.

А от якщо знімати готівку в касі банку, то для суми до 5000 гривень діятиме комісія 1%+5 гривень, від 5000 гривень — без комісії. Таким нехитрим способом банк підштовхує клієнтів знімати готівку саме в банкоматах, а не перевантажувати касу.

Ощадбанк

Картки банку не підходять для зняття великих сум готівки. Банк встановив місячний ліміт зняття без комісії із популярної картки пакету «Моя картка» у розмірі 20 тис. гривень.

У разі, якщо потрібно буде зняти велику суму, доведеться сплатити комісію у розмірі 1%.

Детальніше дізнавайтеся у статті за посиланням:

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