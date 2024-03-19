Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні
Finance.ua розповідає про умови зняття готівки в найпопулярніших банках країни.
ПриватБанк
Дозволяє знімати зі своїх карток по 20 тис. гривень кожні 3 години. Під час зняття з «Картки для виплат» комісії не буде, при знятті з картки «Універсальна» комісія зараз становить 0,5% (до війни — 1%).
Таким чином, за кілька знімань реально зняти максимальний денний ліміт, встановлений Національним банком — 100 тис. гривень.
monobank
За зняття своїх коштів із «Білої» чи «Чорної» картки банк візьме комісію 0,5%. А ось знімати готівку в рахунок кредитних коштів — не вигідно: комісія складе 4% від суми зняття.
Оскільки банк практично не має своїх банкоматів, максимальна сума зняття визначається виключно налаштуваннями конкретного банкомата.
Крім того, у банку укладено договори з великою кількістю торгових мереж — супермаркетів, аптек, АЗС тощо, у яких на касі можна буде зняти готівку з картки monobank. Комісії при цьому будуть ті самі, що й для банкомату.
Сенс Банк
- По картці White можна зняти без комісії до 20 тис. грн на місяць.
- По картці Black — до 50 тис. грн на місяць.
- По картці Graphite — до 100 тис. грн на місяць.
При цьому денний ліміт (який має сенс лише для картки Graphite. — Ред.) — не більше ніж 50 тис. грн.
Якщо потрібна більша сума, доведеться йти у відділення банку.
ПУМБ
Добовий ліміт на зняття готівки в Україні з дебетової «ВсеКарти» — 100 тис. гривень, на місяць — 600 тис. гривень.
При цьому ліміт на одне зняття ПУМБ не встановлює: зняти можна до 40 купюр, а сума залежатиме від того, якими купюрами заправлений банкомат.
Райффайзен Банк
Банк дуже демократичний щодо зняття готівки. Існує лише один ліміт, встановлений не банком, а Національним банком — це 100 тисяч гривень на добу. Якихось обмежень на кількість знімань протягом дня не існує.
Як і для банку ПУМБ, сума разового зняття визначатиметься лише можливостями банкомата (тобто якими купюрами він заправлений).
Комісія за зняття готівки з карток Райффайзен у банкоматах зараз не стягується.
А от якщо знімати готівку в касі банку, то для суми до 5000 гривень діятиме комісія 1%+5 гривень, від 5000 гривень — без комісії. Таким нехитрим способом банк підштовхує клієнтів знімати готівку саме в банкоматах, а не перевантажувати касу.
Ощадбанк
Картки банку не підходять для зняття великих сум готівки. Банк встановив місячний ліміт зняття без комісії із популярної картки пакету «Моя картка» у розмірі 20 тис. гривень.
У разі, якщо потрібно буде зняти велику суму, доведеться сплатити комісію у розмірі 1%.
Детальніше дізнавайтеся у статті за посиланням:
Якщо треба зняти готівку: 5 порад
Поділитися новиною