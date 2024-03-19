Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні

Особисті фінанси
137
Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні
Умови зняття готівки в найпопулярніших банках в Україні
Finance.ua розповідає про умови зняття готівки в найпопулярніших банках країни.

ПриватБанк

Дозволяє знімати зі своїх карток по 20 тис. гривень кожні 3 години. Під час зняття з «Картки для виплат» комісії не буде, при знятті з картки «Універсальна» комісія зараз становить 0,5% (до війни — 1%).
Таким чином, за кілька знімань реально зняти максимальний денний ліміт, встановлений Національним банком — 100 тис. гривень.

monobank

За зняття своїх коштів із «Білої» чи «Чорної» картки банк візьме комісію 0,5%. А ось знімати готівку в рахунок кредитних коштів — не вигідно: комісія складе 4% від суми зняття.
Читайте також
Оскільки банк практично не має своїх банкоматів, максимальна сума зняття визначається виключно налаштуваннями конкретного банкомата.
Крім того, у банку укладено договори з великою кількістю торгових мереж — супермаркетів, аптек, АЗС тощо, у яких на касі можна буде зняти готівку з картки monobank. Комісії при цьому будуть ті самі, що й для банкомату.

Сенс Банк

  • По картці White можна зняти без комісії до 20 тис. грн на місяць.
  • По картці Black — до 50 тис. грн на місяць.
  • По картці Graphite — до 100 тис. грн на місяць.
При цьому денний ліміт (який має сенс лише для картки Graphite. — Ред.) — не більше ніж 50 тис. грн.
Якщо потрібна більша сума, доведеться йти у відділення банку.

ПУМБ

Добовий ліміт на зняття готівки в Україні з дебетової «ВсеКарти» — 100 тис. гривень, на місяць — 600 тис. гривень.
При цьому ліміт на одне зняття ПУМБ не встановлює: зняти можна до 40 купюр, а сума залежатиме від того, якими купюрами заправлений банкомат.

Райффайзен Банк

Банк дуже демократичний щодо зняття готівки. Існує лише один ліміт, встановлений не банком, а Національним банком — це 100 тисяч гривень на добу. Якихось обмежень на кількість знімань протягом дня не існує.
Як і для банку ПУМБ, сума разового зняття визначатиметься лише можливостями банкомата (тобто якими купюрами він заправлений).
Комісія за зняття готівки з карток Райффайзен у банкоматах зараз не стягується.
А от якщо знімати готівку в касі банку, то для суми до 5000 гривень діятиме комісія 1%+5 гривень, від 5000 гривень — без комісії. Таким нехитрим способом банк підштовхує клієнтів знімати готівку саме в банкоматах, а не перевантажувати касу.

Ощадбанк

Картки банку не підходять для зняття великих сум готівки. Банк встановив місячний ліміт зняття без комісії із популярної картки пакету «Моя картка» у розмірі 20 тис. гривень.
У разі, якщо потрібно буде зняти велику суму, доведеться сплатити комісію у розмірі 1%.
Детальніше дізнавайтеся у статті за посиланням:

Якщо треба зняти готівку: 5 порад

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.