Голосування завершено. Коли стануть відомі переможці FinAwards2024 — Finance.ua

Голосування завершено. Коли стануть відомі переможці FinAwards2024 Сьогодні 12:28

Голосування завершено. Коли стануть відомі переможці FinAwards2024

Трохи більше тижня лишилося до оголошення переможців премії FinAwards 2024. Імена беззаперечних лідерів фінансового ринку України стануть відомі вже 29 березня.

Голосування на сайті премії завершене. Цьогоріч участь у ньому взяла рекордна кількість користувачів — 53 756. Загалом голоси розподілилися між номінаціями так:

Банки - 18 157 голосів

МФО — 18 915 голосів

Страхові - 5 166 голосів

Інші номінації - 11 518 голосів

Організатори та всі фіналісти щиро вдячні за кожний голос, адже це вагомий внесок в те, щоб сформувати тренди українського фінринку, підтримавши лідерів та інноваторів галузі.

Наступний етап — ретельний підрахунок голосів. Саме після цього будуть визначені імена цьогорічних переможців премії з-поміж претендентів.

Особлива подяка також і поважному журі, яке зробило важливий внесок у визначенні цьогорічних переможців. Усі 26 членів журі - беззаперечні експерти у фінансовій сфері, фахівці з інвестицій та МФО. Серед них представники банків, фінкомпаній, уряду та інші.

🏆 Завершальним етапом стане церемонія нагородження переможців FinAwards 2024. Лідери ринку зберуться на одній локації, тож для гостей заходу це стане унікальною можливістю не тільки познайомитись особисто з потенційними партнерами чи клієнтами, а й взяти участь у святкуванні успіхів FinTech та інвестиційних сфер.

Приємним бонусом буде розважальна програма, у центрі якої опиниться музичний гурт Kozak System.

Придбати квитки можна на сайті премії, долучившись таким чином до благочинності. Адже 500 грн з кожного квитка будуть передані до благодійного фонду Tabletochki. долучившись таким чином до благочинності. Адже 500 грн з кожного квитка будуть передані до благодійного фонду Tabletochki.

Організаторами премії FinAwards є сайти Minfin.com.ua і Finance.ua. З її проведенням допомагали партнери, серед яких стабільний та інноваційний найбільший банк України ПриватБанк , ефективний та надійний приватний банк ПУМБ, а також компанія, що розробляє фінтех-рішення для локальних та міжнародних гравців, Pay Forse.

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