Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ — Finance.ua

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ
Польські порти не переповнені українським транзитним зерном, воно не впливає на збут польських фермерів.
Про це заявив аналітик сільськогосподарських ринків InfoGrain Мирослав Марчиняк галузевому виданню farmer.pl.
Згідно з повідомленням, останніми тижнями в польських ЗМІ обговорюється проблема надлишків на внутрішньому ринку Польщі зерна, яке необхідно експортувати. Його обсяги оцінюють у 4−5 млн тонн.
«Заяви журналістів і політиків не підкріплені достовірними даними», — наголосив Марчиняк.
Розповідаючи про українське зерно, він висловив упевненість, що воно не займає місце в польських портах. Експерт послався на дані українських держслужбовців, які констатують, що в січні-лютому 2024 року через польські прикордонні переходи пройшло 515 тис. тонн зернових і олійних культур. Із цієї кількості лише 24,3 тис. тонни було адресовано польським одержувачам, із них 23,3 тис. тонн сої та 723 тонни ячменю.
За даними InfoGrain, найбільшими одержувачами українських зернових і олійних культур, що пройшли через Польщу, стали:
- Німеччина — 195,4 тис. тонн,
- Нідерланди — 58,3 тис. тонн,
- Литва/Латвія — 21,8 тис. тонн.
«На жаль, немає точних статистичних даних про те, який відсоток цього зерна пройшов через Польщу автомобільним/залізничним транзитом і який відсоток було перевалено через національні порти. Однак, скоротивши загальний обсяг експорту, що виходить за наші кордони, до Німеччини, Нідерланди та країни Балтії (переважно це здійснювалося залізничним транспортом), у поточному календарному році через національні порти було вивезено приблизно 205 тис. тонн українських зернових і олійних культур (переважно кукурудзи). Це близько 100 тис. тонн на місяць, тобто приблизно 10% наших перевантажувальних потужностей, які наразі не використовуються повністю», — розповів аналітик.
Аналізуючи український ринок, він відзначив значне збільшення перевалки через чорноморські порти, які наразі є більш вигідними для українських аграріїв.
«Транзит українського зерна через Польщу в наступні місяці суттєво втрачає свою привабливість», — констатував Марчиняк.
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