Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ — Finance.ua

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ Сьогодні 12:43

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ

Польські порти не переповнені українським транзитним зерном, воно не впливає на збут польських фермерів.

Про це заявив аналітик сільськогосподарських ринків InfoGrain Мирослав Марчиняк галузевому виданню Про це заявив аналітик сільськогосподарських ринків InfoGrain Мирослав Марчиняк галузевому виданню farmer.pl

Згідно з повідомленням, останніми тижнями в польських ЗМІ обговорюється проблема надлишків на внутрішньому ринку Польщі зерна, яке необхідно експортувати. Його обсяги оцінюють у 4−5 млн тонн.

«Заяви журналістів і політиків не підкріплені достовірними даними», — наголосив Марчиняк.

Розповідаючи про українське зерно, він висловив упевненість, що воно не займає місце в польських портах. Експерт послався на дані українських держслужбовців, які констатують, що в січні-лютому 2024 року через польські прикордонні переходи пройшло 515 тис. тонн зернових і олійних культур. Із цієї кількості лише 24,3 тис. тонни було адресовано польським одержувачам, із них 23,3 тис. тонн сої та 723 тонни ячменю.

За даними InfoGrain, найбільшими одержувачами українських зернових і олійних культур, що пройшли через Польщу, стали:

Німеччина — 195,4 тис. тонн,

Нідерланди — 58,3 тис. тонн,

Литва/Латвія — 21,8 тис. тонн.

«На жаль, немає точних статистичних даних про те, який відсоток цього зерна пройшов через Польщу автомобільним/залізничним транзитом і який відсоток було перевалено через національні порти. Однак, скоротивши загальний обсяг експорту, що виходить за наші кордони, до Німеччини, Нідерланди та країни Балтії (переважно це здійснювалося залізничним транспортом), у поточному календарному році через національні порти було вивезено приблизно 205 тис. тонн українських зернових і олійних культур (переважно кукурудзи). Це близько 100 тис. тонн на місяць, тобто приблизно 10% наших перевантажувальних потужностей, які наразі не використовуються повністю», — розповів аналітик.

Аналізуючи український ринок, він відзначив значне збільшення перевалки через чорноморські порти, які наразі є більш вигідними для українських аграріїв.

«Транзит українського зерна через Польщу в наступні місяці суттєво втрачає свою привабливість», — констатував Марчиняк.

УНІАН За матеріалами:

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