Експорт товарів вартістю до €1000 планують значно спростити — Finance.ua
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Експорт товарів вартістю до €1000 планують значно спростити

Особисті фінанси
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Експорт товарів вартістю до €1000 планують значно спростити
Експорт товарів вартістю до €1000 планують значно спростити
Експорт товарів вартістю до €1000 буде значно спрощено.
Про це повідомила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна.

Що зміниться?

Українські підприємства та фізичні особи-підприємці, які пересилатимуть такі товари за межі митної території України у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, не будуть подавати звичайні митні декларації (це скоротить їх витрати на митно-брокерські послуги).
Необхідне декларування будуть здійснювати оператори поштового зв’язку або експрес-перевізники. Вони будуть подавати до митного органу спеціальнbq реєстр міжнародних поштових або експрес-відправлень (сьогодні така процедура запроваджена для декларування товарів для громадян).
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«Відповідні зміни підтримані податковим комітетом у проекті № 9456, який переданий на розгляд ВРУ», — зазначила Южаніна.
Навіщо це? За словами народної депутатки, спрощення митних процедур для українського бізнесу, товари якого все ширше представлені в закордонних інтернет-магазинах, стане значною підтримкою розширення географії продажу українських товарів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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