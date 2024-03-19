Експорт товарів вартістю до €1000 планують значно спростити — Finance.ua

Експорт товарів вартістю до €1000 планують значно спростити Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Експорт товарів вартістю до €1000 планують значно спростити

Експорт товарів вартістю до €1000 буде значно спрощено.

Про це повідомила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна.

Що зміниться?

Українські підприємства та фізичні особи-підприємці, які пересилатимуть такі товари за межі митної території України у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, не будуть подавати звичайні митні декларації (це скоротить їх витрати на митно-брокерські послуги).

Необхідне декларування будуть здійснювати оператори поштового зв’язку або експрес-перевізники. Вони будуть подавати до митного органу спеціальнbq реєстр міжнародних поштових або експрес-відправлень (сьогодні така процедура запроваджена для декларування товарів для громадян).

«Відповідні зміни підтримані податковим комітетом у проекті № 9456, який переданий на розгляд ВРУ», — зазначила Южаніна.

Навіщо це? За словами народної депутатки, спрощення митних процедур для українського бізнесу, товари якого все ширше представлені в закордонних інтернет-магазинах, стане значною підтримкою розширення географії продажу українських товарів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.