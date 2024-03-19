Найпопулярніша шахрайська схема на ринку праці: як мінімізувати ризики — Finance.ua

Найпопулярніша шахрайська схема на ринку праці: як мінімізувати ризики Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Найпопулярніша шахрайська схема на ринку праці: як мінімізувати ризики

Шахрайство на ринку праці адаптується до нових умов, змінює свою форму, вдосконалює методи та засоби обману, стає нахабнішим й продовжує паразитувати з метою наживи. Якщо ще минулого року «офісні» вакансії прикривали посадами менеджерів з продажу, то зараз назви варіюються від рекрутера до помічника адміністратора тощо.

Про всі види шахрайств розповів Work.ua.

Так, з серпня минулого року Work.ua оголосив про глобальне блокування «шлюбних агенцій» та стрімінгових майданчиків, а також криптошахраїв.

Шахрайські «офіси», з початком повномасштабної війни ще дужче активувалися та заполонили ринок. Суть такої афери полягає у виманюванні коштів телефоном з банківських рахунків та кредитних карток.

Найчастіше «офісні» шахраї прикриваються посадами:

менеджер з продажу,

менеджер по роботі з клієнтами,

менеджер з обслуговування тощо.

До роботи рекрутери так званих «офісів» зазвичай заманюють людей без досвіду роботи, обіцяючи високу зарплату в доларах. В умовах вони зазначають — активність, можливість швидко навчатися та бажання багато заробляти.

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Перевірка та блокування аферистів

Переважна більшість блокувань, яку здійснюють модератори Work.ua, пов’язана саме з «офісами». За 2023 рік кількість облікових записів, яку заблокували модератори сайту, становить 35 459. Загалом щомісяця відділ перевіряє понад 20 000 облікових записів.

Таку «чистку» модератори зараз проводять кожен день.

Як діють аферисти та як їх викривають

Кожна компанія після реєстрації проходить перевірку: відділ модерації переглядає новостворений обліковий запис, та часто саме на цьому етапі відбувається блокування. Компанія може надати свої документи, щоб підтвердити дійсність. Перше, з чого починали шахраї, це надсилали чужі документи, завантажені з інтернету, щоб запобігти миттєвому блокуванню.

Далі стали додавати документи реальних ФОПів чи ТОВ. Шахраї домовлялись з ними (найімовірніше за гроші), і коли модератори телефонували власникам документів, ті підтверджували, що реєструвались і дійсно шукають персонал.

Потім шахраї почали нашвидкуруч створювати сайти, де не працювала половина розділів, а сторінки були заповнені дуже примітивно.

Коли фальшиві сайти не спрацювали, аферисти користувалися вебсторінками перевірених реальних компаній та профілями в інстаграм з купою підписників, які викликали довіру. Як і в другому пункті, ті, хто ділився з шахраями своїми сайтами та профілями в соцмережах, підтверджували, що це вони реєструються та шукають персонал.

Коли аферистам стало зовсім скрутно працювати вдень, деякі з них «пішли в ніч». Поки модератори не працювали, вони намагалися скористатися базою. Але на ранок махлярів одразу блокували.

Тоді вони стали підіймати свої старі облікові записи або також домовлялися з власниками перевірених компаній, які роками з нами співпрацювали. Отримуючи доступ до облікового записуу, шахраї починали там «робити свої справи». Але ця схема також викрита, і модератори сайту розпізнають аферистів у будь-якому обліковому записі.

Як мінімізувати ризик натрапити на шахрайський «офіс»

Перед співбесідою пошукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, соцмережі, почитайте відгуки. Запитуйте в рекрутерів якомога більше деталей про роботу: що точніші відповіді отримаєте, то менше сумнівів у вас буде. Вмикайте критичне мислення. Отримувати високу зарплату без знань та досвіду роботи за декілька годин на день — це вигадка шахраїв. Якщо вас бентежить, чи реальна зарплата вказана в вакансії, продивіться відповідну посаду в інших компаніях. Так ви будете мати загальне розуміння, скільки в середньому платять на ринку. У разі якщо ви помітили підозрілу вакансію, повідомляйте про це у клієнтську підтримку сайтів пошуку роботи.

Довідка Finance.ua:

Як повідомила поліція, в соціальних мережах та телефонних месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) поширюється повідомлення про онлайн — заробіток. Мешканцям обіцяють неймовірний дохід за примітивну роботу в мережі.

«Вішинг» — метод соціальної інженерії, який активно використовують шахраї для крадіжки карткових даних безпосередньо у клієнтів.

Під виглядом банківських працівників або співробітників служби безпеки, іноді - працівників силових структур або Національного банку, вони дзвонять українцям і випитують у них конфіденційну інформацію про платіжну картку: номер картки, термін дії, CVV/CVC2-код. Отримавши ці дані, шахраї можуть легко зняти гроші з такої картки.

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