Новий вид шахрайства: поліція попереджає про аферистів — Finance.ua
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Новий вид шахрайства: поліція попереджає про аферистів

Кримінал
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Новий вид шахрайства: поліція попереджає про аферистів
Новий вид шахрайства: поліція попереджає про аферистів
Як повідомила поліція, в соціальних мережах та телефонних месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) поширюється повідомлення про онлайн — заробіток. Мешканцям обіцяють неймовірний дохід за примітивну роботу в мережі.
Про це пише поліція Прикарпаття.
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Поліцейські нагадують — це шахраї. За останній тиждень до правоохоронців звернулося майже тридцять людей, які за такою схемою аферистів «заробити» втратили кошти.

Як діють шахраї

Повідомлення з пропозицією заробітку в інтернеті здебільшого надходять з невідомих номерів та з підозрілим кодом (+1, +2 тощо).
Вони розраховані на тих, хто шукає легких грошей. Шахраї пропонують чималий дохід за написання коментарів в соціальних мережах, поширення повідомлення в сторіс, перегляди відео в тік — тоці, бронювання номерів у готелях та інше.
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Аферисти одразу ж просять реквізити банківської карти та надсилають гроші за начебто перші виконані завдання. Здебільшого це невелика сума 100 — 200 гривень. Але таким чином аферисти отримують банківські дані та одразу входять в довіру до громадянина.
Невдовзі ж пропонують швидко подвоїти заробіток, а для цього уже просять поставити депозит, який начебто подвоять за добу. Довірливі мешканці надсилають чималі заощадження.
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Приклад. Так, одна із заявниць, 66-річна мешканка Івано-Франківська, якій невідомий чоловік запропонував в такий спосіб отримати додатковий дохід в Інтернеті, надіслала шахраям понад 130 тисяч гривень. Щойно гроші надходять на рахунок зловмисників, вони припиняють контакт з потерпілими, їх блокують.

Довідка Finance.ua:

  • «Вішинг» — метод соціальної інженерії, який активно використовують шахраї для крадіжки карткових даних безпосередньо у клієнтів.
  • Під виглядом банківських працівників або співробітників служби безпеки, іноді - працівників силових структур або Національного банку, вони дзвонять українцям і випитують у них конфіденційну інформацію про платіжну картку: номер картки, термін дії, CVV/CVC2-код. Отримавши ці дані, шахраї можуть легко зняти гроші з такої картки.
Як вберегтися
  • Банківські працівники постійно повідомляють клієнтам, що ніколи не дзвонять їм з метою уточнення якихось критичних даних, і попереджають їх про необхідність тримати все в секреті. Також в СМС-повідомленнях, якими доставляються ОТП-паролі, завжди міститься нагадування, що цю інформацію не можна передавати третім особам.

Найпопулярніші схеми карткових шахраїв, і як від них уберегтися

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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