Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції — Finance.ua

Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції
Франція приєдналася до Польщі з вимогою додаткових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, що ставить під загрозу переговори щодо продовження безмитного доступу України до ринку ЄС ще на рік.
Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в п’ятницю під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де вони закликали підтримати Україну в її протистоянні дворічній агресивній війні росії.
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Лідери уклали угоду, щоб зблизити позиції Парижа і Варшави напередодні переговорів щодо подолання розбіжностей, які виникли між країнами ЄС і Європарламентом у питанні торгівлі з Україною.
Згідно з оцінками, на які посилаються двоє дипломатів, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.
«Це величезне скорочення для країни, якій потрібна вся можлива допомога. Країни-члени, які найбільш демонстративно підтримують Україну, також завдають їй найбільшої шкоди», — заявив один із дипломатів.
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