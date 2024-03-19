Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції — Finance.ua

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Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції

Аграрний ринок
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Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції
Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції
Франція приєдналася до Польщі з вимогою додаткових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, що ставить під загрозу переговори щодо продовження безмитного доступу України до ринку ЄС ще на рік.
Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в п’ятницю під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де вони закликали підтримати Україну в її протистоянні дворічній агресивній війні росії.
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Згідно з оцінками, на які посилаються двоє дипломатів, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.
«Це величезне скорочення для країни, якій потрібна вся можлива допомога. Країни-члени, які найбільш демонстративно підтримують Україну, також завдають їй найбільшої шкоди», — заявив один із дипломатів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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