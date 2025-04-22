День фінансів: інформація щодо банківських рахунків громадян та оподаткування віртуальних активів — Finance.ua

День фінансів: інформація щодо банківських рахунків громадян та оподаткування віртуальних активів Сьогодні 17:36

У вівторок, 22 квітня, йшлося про таке:

Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню». Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на зустрічі зі США та європейськими союзниками в Лондоні 23 квітня зосередиться на можливостях встановлення «безумовного припинення вогню». Про це він Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на зустрічі зі США та європейськими союзниками в Лондоні 23 квітня зосередиться на можливостях встановлення «безумовного припинення вогню». Про це він заявив у зверненні 21 квітня.

Європа назвала США «червоні лінії» для мирної угоди. Європейські держави минулого тижня повідомили Сполученим Штатам, які аспекти потенційної мирної угоди між Україною та росією не будуть для них предметом переговорів. Про це Європейські держави минулого тижня повідомили Сполученим Штатам, які аспекти потенційної мирної угоди між Україною та росією не будуть для них предметом переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

А Нова Зеландія оголосила, що розширює свою військову допомогу для України.

Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі в Лондоні щодо умов можливої угоди з рф.

Інформація щодо банківських рахунків громадян. Державна податкова служба виступатиме держателем та Державна податкова служба виступатиме держателем та адміністратором реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Вона отримуватиме відповідну інформацію від банків. Таким чином, фактично податківці отримають доступ до банківської таємниці.

Чому заговорили про відкриття банківської таємниці та хто в цьому зацікавлений — дізнаєтесь у цьому відео.

Оподаткування віртуальних активів. Як Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев, 24 квітня парламентський комітет розглядатиме проєкт закону про оподаткування віртуальних активів.

Які професії найбільше затребувані. Директор Держцентру зайнятості повідомила, що найбільш затребуваними в Україні є робітничі професії. Директор Держцентру зайнятості повідомила, що найбільш затребуваними в Україні є робітничі професії. Роботодавці шукають водіїв, будівельників, зварювальників та готові перенавчати персонал. В Україні наразі найбільш затребуваними є професійно-технічні напрямки.

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Чому зменшився попит на валюту. Перед Великоднем населення України вперше за довгий час більше Перед Великоднем населення України вперше за довгий час більше продавало валюту, ніж купувало. НБУ має змогу тримати курс стабільним ще тривалий час.

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Кого з українців Німеччина повертає до Польщі. Як повідомляє прикордоннаи служба, минулого року Німеччина повернула до Польщі 690 Як повідомляє прикордоннаи служба, минулого року Німеччина повернула до Польщі 690 іноземців . В основному це росіяни, афганці та індуси. Однак серед видворених іноземців є також громадяни України.

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