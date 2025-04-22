Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню» — Finance.ua
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Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню»

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Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню»
Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню»
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на зустрічі зі США та європейськими союзниками в Лондоні 23 квітня зосередиться на можливостях встановлення «безумовного припинення вогню».
Про це він заявив у вечірньому зверненні 21 квітня, повідомляє «Європейська правда».
Глава держави звернув увагу, що росія в понеділок продовжила обстріли українських міст, відкинувши пропозицію Києва продовжити режим «припинення вогню» після Великодня.
«Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у москві. Проте Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з москви», — додав він.
Зеленський нагадав про пропозицію Києва припинити обстріли цивільної інфраструктури, яку можна втілити забороною ударів ракет і далекобійних дронів.
«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.
Зустріч у Лондоні 23 квітня стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.
Американську сторону, за даними Bloomberg, представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. З боку європейських держав — Британії, Франції та Німеччини — будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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