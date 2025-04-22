В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту

Валюта
131
В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту
В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту, www.freepik.com
Перед Великоднем населення України вперше за довгий час більше продавало валюту, ніж купувало. НБУ має змогу тримати курс стабільним ще тривалий час.
Про це повідомляється з тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Читайте також
Як зазначається в огляді, дефіцит валюти різко зменшився минулого тижня завдяки меншому попиту на валюту. На безготівковому ринку чиста купівля валюти скоротилася майже на третину — до 185 млн доларів.
В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту
За даними інвесткомпанії, у роздрібному сегменті вперше з серпня 2023 року продаж валюти перевищив купівлю, і населення продало на 32 млн доларів більше, ніж купило.
Продаж валюти переважав як у готівковому, так і безготівковому сегментах. Тож у підсумку загальний дефіцит валюти на ринку зменшився на 57% до 153 млн доларів.
Читайте також
НБУ скористався зниженням дефіциту валюти і зменшив інтервенції на 41% до 314 млн доларів, зберігши курс гривні до долара США на рівні 41,39 грн/долар. Однак, через подальше зростання вартості євро відносно долара послабив офіційний курс гривні до євро на 0,2% до чергового максимуму — 47,03 грн/євро, йдеться в огляді.
Як зазначають аналітики, передсвятковий тиждень відзначився зменшенням активності бізнес-покупців валюти та збільшенням продажу валюти населенням у переддень Великодня. Саме тому відбулося значне зниження дефіциту валюти, що й посприяло зменшенню інтервенцій НБУ без суттєвого впливу на курс гривні.
Читайте також
«За таких умов НБУ має ще менше причин для переходу до поступового ослаблення гривні і за більшої міжнародної допомоги може зберігати курс близьким до поточного рівня ще тривалий час», — йдеться в огляді.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems