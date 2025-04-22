В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту — Finance.ua

В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту Сьогодні 13:00 — Валюта

В ICU пояснили, чому зменшився попит на валюту, www.freepik.com

Перед Великоднем населення України вперше за довгий час більше продавало валюту, ніж купувало. НБУ має змогу тримати курс стабільним ще тривалий час.

Про це повідомляється з тижневий огляд інвесткомпанії ICU

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Як зазначається в огляді, дефіцит валюти різко зменшився минулого тижня завдяки меншому попиту на валюту. На безготівковому ринку чиста купівля валюти скоротилася майже на третину — до 185 млн доларів.

За даними інвесткомпанії, у роздрібному сегменті вперше з серпня 2023 року продаж валюти перевищив купівлю, і населення продало на 32 млн доларів більше, ніж купило.

Продаж валюти переважав як у готівковому, так і безготівковому сегментах. Тож у підсумку загальний дефіцит валюти на ринку зменшився на 57% до 153 млн доларів.

НБУ скористався зниженням дефіциту валюти і зменшив інтервенції на 41% до 314 млн доларів, зберігши курс гривні до долара США на рівні 41,39 грн/долар. Однак, через подальше зростання вартості євро відносно долара послабив офіційний курс гривні до євро на 0,2% до чергового максимуму — 47,03 грн/євро, йдеться в огляді.

Як зазначають аналітики, передсвятковий тиждень відзначився зменшенням активності бізнес-покупців валюти та збільшенням продажу валюти населенням у переддень Великодня. Саме тому відбулося значне зниження дефіциту валюти, що й посприяло зменшенню інтервенцій НБУ без суттєвого впливу на курс гривні.

«За таких умов НБУ має ще менше причин для переходу до поступового ослаблення гривні і за більшої міжнародної допомоги може зберігати курс близьким до поточного рівня ще тривалий час», — йдеться в огляді.

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