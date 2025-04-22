Європа назвала США «червоні лінії» для мирної угоди щодо України — Finance.ua

Європа назвала США «червоні лінії» для мирної угоди щодо України Сьогодні 16:44

Європейські держави минулого тижня повідомили Сполученим Штатам, які аспекти потенційної мирної угоди між Україною та Росією не будуть для них предметом переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Reuters.

Україна, США, Франція, Великобританія і Німеччина провели 17 квітня в Парижі перші спільні переговори після приходу до влади президента Дональда Трампа, на яких обмінялися думками про шляхи припинення більш ніж трирічної війни.

Високопосадовці, включно з держсекретарем США Марко Рубіо, знову зустрінуться в Лондоні 23 квітня.

«Єдина мета, яка нас хвилює, — це захист французьких інтересів і європейської безпеки. Саме тому, коли США вирішують зайняти позицію посередника, ми змушуємо їх почути, якими є наші „червоні лінії“», — заявив Барро радіостанції franceinfo.

При цьому не назвав конкретні питання, щодо яких європейські лідери збираються поступатися.

За інформацією Bloomberg, США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення мирної угоди між Україною і росією. Пропозиція США передбачає фактичне заморожування війни, причому тимчасово окуповані території України залишаться під контролем росії.

Пропозиція також передбачає послаблення санкцій проти росії і відкидає обговорення прагнення України стати членом НАТО.

Крім того, видання Wall Street Journal писало, що пропозиція також може включати «визнання» Вашингтоном окупованого українського півострова Крим «територією росії».

Після переговорів у Парижі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп вийде з переговорів, якщо не буде прогресу протягом кількох днів.

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