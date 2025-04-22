Нова Зеландія оголосила, що розширює свою військову допомогу для України — Finance.ua
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Нова Зеландія оголосила, що розширює свою військову допомогу для України

Казна та Політика
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Нова Зеландія оголосила, що розширює свою військову допомогу для України
Нова Зеландія оголосила, що розширює свою військову допомогу для України
Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив у вівторок, 22 квітня, що його країна продовжить брати участь у навчанні українських військових та розширює свою військову допомогу для України.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті новозеландського уряду.
«Нова Зеландія непохитно підтримує Україну проти незаконного та неспровокованого вторгнення росії. Саме тому ми продовжуємо наше розгортання до 100 військовослужбовців сил оборони Нової Зеландії для навчання українських солдатів у Великій Британії та по всій Європі, а також для забезпечення розвідки, зв’язку та матеріально-технічної підтримки до грудня 2026 року», — сказав він.
Лаксон додав, що Нова Зеландія підтримує Україну перед обличчям агресії росії. Всього його країна, за його даними, надала Україні $152 мільйони фінансової допомоги та підтримки.
«Нова Зеландія вітає зусилля з досягнення справедливого та тривалого миру та дуже уважно стежить за переговорами щодо можливого припинення вогню. Нова Зеландія також бере активну участь у обговореннях під керівництвом Великобританії щодо варіантів підтримки миру, якщо конфлікт завершиться», — підкреслив прем’єр.
За матеріалами:
НВ
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