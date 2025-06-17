День фінансів: Індекс фінансового стресу, прибуток банків, видобуток копалин в Україні — Finance.ua

День фінансів: Індекс фінансового стресу, прибуток банків, видобуток копалин в Україні Сьогодні 17:45

Вівторок, 17 червня. Україна зробила перший крок до запуску видобутку копалин за участі США, а Трамп не спішить запроваджувати санкції проти росії, бо «це коштує США мільярдів».

Прибуток банків

Банки України заробили майже 255 млрд гривень з початку війни. За 1-й квартал цього року банківський сектор отримав 40 млрд гривень прибутку. З них 65,7 відсотків сформували державні банки.

Індекс фінансового стресу (ІФС)

Протягом першої половини року ІФС перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним. У Нацбанку пояснили , що індекс показує лише поточну ситуацію у фінансовому секторі. Він не дає прогнозів і не вказує на можливі ризики у найближчому чи далекому майбутньому.

Укрзалізниця піднімає ціни

З 18 червня «Укрзалізниця» індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн. Як пояснює компанія, це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов’язані з реалізацією цієї продукції.

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Видобуток копалин в Україні

Уряд погодив перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки одного з найбільших літієвих родовищ в рамках угоди про спільний видобуток корисних копалин. Імовірними учасниками конкурсу називають консорціум, до якого входять інвесткомпанія TechMet (частково належить уряду США) та мільярдер Рональд Лаудер — друг президента Трампа.

Санкції проти росії

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити санкції, які були запроваджені у відповідь на незаконну анексію росією Криму та Севастополя. Обмеження діятимуть щонайменше до 23 червня 2026 року.

Крім того, Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти росії. До британського санкційного списку було додано 10 фізичних осіб та 20 суден.

Водночас Трамп не вводить санкції проти росії, оскільки хоче дочекатися, чи вдасться досягти домовленості про припинення війни в Україні. Він також зазначив, санкції дорого обходяться США.

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Прогноз щодо курсу

Фінансові аналітики оновили свої очікування щодо курсу долара через 12 місяців. Як свідчать результати опитування НБУ, у травні 2025 року аналітики оцінили можливий курс на рівні 44,47. Це трохи нижче, ніж у попередньому опитуванні за квітень (44,75 грн). Серед домогосподарств очікування дещо змінилися в бік знецінення гривні.

Попит на житло в Україні

Звіт НБУ про фінансову стабільність свідчить , що кількість угод із купівлі житла в Україні зростає повільно. Переважає купівля старого житла: три з чотирьох квартир побудовані понад 15 років тому. Середня площа квартири залишається близько 48 м², а будинку — 70 м².

З іншого боку, як заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, реалізація програми субсидій на оренду житла для ВПО стикається з труднощами через тіньовий ринок оренди.

В Україні планують запустити програму, яка дозволить переселенцям придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, в Україні хочуть запустити цифрову платформу для розв’язання житлових проблем.

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