День фінансів: гнучкий курс від НБУ, нові правила оплати проїзду у Києві, виплати військовим — Finance.ua

День фінансів: гнучкий курс від НБУ, нові правила оплати проїзду у Києві, виплати військовим Сьогодні 17:50

Вівторок, 3 жовтня. Національний банк з сьогоднішнього дня увів гнучкий курс долара. Розповідаємо, що змінилось для населення, і як відреагував ринок.

«Плаваючий курс». Національний банк впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. За керованої гнучкості НБУ компенсуватиме структурну різницю між попитом та пропозицією валюти . Завдяки цьому курс зможе рухатися в обидва боки: як зростати, так і знижуватися. НБУ обіцяє обмежувати рухи курсу, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Від сьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло з початку війни. Однак присутність на ринку НБУ призведе до того, що курс буде близьким до того, який був зафіксований з липня минулого року (36,57 грн/долар).

Начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує, що введення режиму гнучкого курсу гривні може призвести в наступні дні до подорожчання долару в обмінниках, проте це не триватиме довго.

Співзасновник monobank Олег Гороховський стверджує, що Національний банк має значний обсяг золотовалютних резервів, тому він не допустить великої девальвації гривні.

Що ж буде далі з курсом, Finance.ua розповів у новій статті:

Нові правила оплати проїзду у Києві. З 4 жовтня З 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом. Після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно. Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.

Виплати військовим. Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримають додаткову винагороду. Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримають додаткову винагороду. Збільшені виплати отримають поранені, інструктори навчальних центрів, строковики та курсанти.

5 млрд євро військової допомоги на 2024 рік. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель . Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній багаторічний пакет у рамках Європейського фонду миру в розмірі до 5 млрд євро на наступний рік. Також він наголосив, що ЄС продовжує проводити підготовку українських солдатів.

До речі, США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом.

Також уряд Німеччини відправив до України новий пакет військової допомоги.

Новий вид допомоги від Мінсоцполітики. Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявляє, що 2024 року в Україні може з’явитися уніфікована гарантована соціальна допомога, що залежатиме від базового доходу сім'ї. В уряді хочуть Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявляє, що 2024 року в Україні може з’явитися уніфікована гарантована соціальна допомога, що залежатиме від базового доходу сім'ї. В уряді хочуть переформатувати допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив’язано до прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який гарантують на кожного члена сім'ї.

Додамо, що Мінсоцполітики планує переглянути систему соціальних виплат, скоротивши категорії одержувачів. Жолнович підкреслила, що не всі будуть позбавлені соціальних виплат, але кожна виплата має бути оцінена на відповідність реальним потребам.

Оновлений перелік спонсорів війни. до переліку міжнародних спонсорів війни China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC). Ці три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з рф та фінансувати стратегічну галузь росії сплатою своїх значних податків. НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC). Ці три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з рф та фінансувати стратегічну галузь росії сплатою своїх значних податків.

Нагадаємо, що в суботу, 30 вересня, в Києві відбулася конференція «Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва двох інвестиційних стратегій», під час якої інвестори-практики ділилися своїм досвідом і давали практичні поради для інвесторів, як діяти в умовах ринку, що зростає, та ринку, що падає. Інвестиційний радник Євгеній Тригубченко розповів, як використовувати опціони на свою користь. Наводимо ключові моменти з його виступу:

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