НБУ вводить гнучкий курс долара — Finance.ua

НБУ вводить гнучкий курс долара Сьогодні 17:45 — Валюта

НБУ вводить гнучкий курс долара

Національний банк України з 3 вересня впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП, Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення», — сказано в повідомленні.

Як це вплине на економіку

Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

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Монетарна політика НБУ, як і раніше, концентруватиметься на забезпеченні достатньої привабливості гривневих інструментів. Такий підхід дасть змогу громадянам захищати свої кошти від знецінення завдяки гривневим депозитам та ОВДП, сприятиме обмеженню попиту на валюту, збереженню курсової стійкості й подальшому зниженню інфляції.

Як це працюватиме

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України.

Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

Крім того, Національний банк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому сегменті ринку та формування банками карткового курсу не змінюються.

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому. За такого режиму готівковий валютний ринок працює вже майже півтора року, упродовж яких готівковий курс коливався в обидва боки — як зростав, так і знижувався. Зокрема, влітку цього року гривня зміцнилася до 37,2 грн/дол. США.

Формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими ж правилами, що й раніше.

Передумови

Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки виконанню макроекономічних передумов та ґрунтовній підготовчій роботі. Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян.

Ухвалюючи рішення щодо переходу до керованої гнучкості курсу, Національний банк зважав на прогрес у формуванні належних передумов. Зокрема, відповідно до Стратегії, НБУ оцінював такі показники: інфляція та інфляційні очікування, рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку, процентні ставки в реальному вимірі та параметри фінансової стабільності.

Інфляція стало знижується й за підсумками восьми місяців 2023 року сповільнилася з 26,6% до 8,6%. Помітно поліпшилися інфляційні та курсові очікування різних груп респондентів.

Мета

Керована гнучкість офіційного курсу стане механізмом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов, а також важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.

Натомість тривала фіксація обмінного курсу призводила б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. З огляду на безпрецедентну невизначеність на початку повномасштабної війни запровадження такого режиму дало змогу забезпечити стабільну роботу фінансової системи, а також сприяло адаптації бізнесу та населення до повномасштабної війни.

Водночас, як свідчить український досвід, а також багатьох інших країн, такий режим є оптимальним лише в обмеженій часовій перспективі. З часом він втрачає свою ефективність, призводить до накопичення валютних ризиків, посилення мікро- та макроекономічних дисбалансів. Усе це може послабити економіку та фінансову систему зараз і ускладнити відновлення ділової активності на етапі відбудови України.

З огляду на це та завдяки сформованим передумовам Національний банк вирішив перейти до керованої гнучкості обмінного курсу.

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