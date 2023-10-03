Скасування соціальних виплат: кожна виплата має бути оцінена на її адекватність — Жолнович Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Скасування соціальних виплат: кожна виплата має бути оцінена на її адекватність — Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що про скасування соціальних виплат не йдеться, але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність.

«Коли ми сформуємо достатню кількість послуг, коли 80% населення буде охоплено послугами, людей будуть якісно супроводжувати і вони вийдуть зі складних життєвих обставин, тоді виплати самі по собі можна зменшити, тому що люди підуть в економічну активність», — сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, паралельно з цим процесом відомство проводить верифікацію виплат на економічну спроможність і доцільність.

«Третій крок — визначення критеріїв, за яких випадків ця виплата потрібна, а за яких випадків — ні. Це будуть переважно дві складові - бідність, коли людину треба підтримати, щоб вона вижила, але водночас допомогти стати економічно самостійною, а також догляд, який потрібний людині впродовж життя», — додала вона.

Міністр зазначила, що виплати є в кожній державі, але в Україні вони часто сильно фрагментовані, заплутані, і мають незрозумілі підстави надання.

«Тому наше завдання це уніфікувати: зробити дві, три, чотири, п’ять, але зрозумілих і достатніх, для того, щоби підтримати людину, коли в неї є бідність, коли в неї є вимушене безробіття, коли вона втратила житло, чи має якийсь інший ризик, коли їй потрібна підтримка. Водночас ми маємо одразу людей не обманювати, а чітко казати, що в твоєму випадку є рік для того, щоб стати на ноги. Рік держава надаватиме підтримку, але людина також має зробити певні кроки — перенавчатися, шукати роботу, організовувати власну справу», — наголосила Жолнович.

За словами міністра, після такої підтримки людина має стати економічно самостійною, самодостатньою, реалізованою, і повністю інтегрованою в суспільство.

«Наразі ми пишемо новий Соціальний кодекс, і в рамках глобального переформатування пільг будемо їх переглядати і уніфікувати. Бо справді треба враховувати дуже багато чинників. Неможливо в багатьох випадках припинити ті статусні виплати, що вже були раніше надані, бо є Конституція (тут потрібно буде радитися і з Конституційним Судом). Також необхідно розмежовувати, що є гарантією від держави, а що є привілеєм», — розповіла вона.

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Жолнович також зазначила, що необхідно зрозуміти, чи може влада сформувати гарантії, які будуть більшими за змістом, ніж спроможність держави.

«Тобто я не хочу сказати, що виплати всім заберуть, або що їх всіх позбавлять, і в нас не буде соціальних виплат. Це неможливо, це безглуздо і нераціонально. Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована в щось інше, в якусь підтримку, яка буде людині справді потрібною і дієвою. Оце і є новий суспільний договір», — підсумувала вона.

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