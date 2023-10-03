Курс долара в Україні будуть оновлювати щодня: коли чекати перших змін — Finance.ua
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Курс долара в Україні будуть оновлювати щодня: коли чекати перших змін

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Курс долара в Україні будуть оновлювати щодня: коли чекати перших змін
Курс долара в Україні будуть оновлювати щодня: коли чекати перших змін
Національний банк від сьогодні перейшов від фіксованого курсу гривні до долара до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. НБУ встановить офіційний курс на 4 жовтня з урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомили в НБУ під час брифінгу.
Перші дані НБУ оприлюднить близько 12:30 — це так званий індикативний курс щодо інформації про хід торгів на міжбанку.
Потім після 15.30 НБУ опублікує офіційний курс. Однак він не суттєво відрізнятиметься від чинного сьогодні фіксованого 36,57 грн/долар.
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Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара з 3 жовтня не означає, що він визначатиметься ринком, як було до війни. За його словами, НБУ не відпускає курс у вільне плавання. «НБУ буде присутній, буде присутній потужно, щоб згладжувати надмірні коливання», — сказав він.
Таким чином, істотних змін на курс сьогодні чекати не варто. Від сьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло з початку війни. Однак присутність на ринку НБУ призведе до того, що курс буде близьким до того, який був зафіксований з липня минулого року (36,57 грн/долар).
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Голова НБУ Андрій Пишний також пояснив, це рішення стосується лише бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанку. За його словами, населення давно живе в режимі гнучкого курсу.
Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ готовий впливати на готівковий ринок після введення режиму гнучкості обмінного курсу.
Нагадаємо, Національний банк з 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року — 36,57 грн/долар.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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